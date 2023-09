Escalfament del Covisa Manresa davant el Balaguer com a prèvia al Trofeu Les Codines (1-10)

44è Trofeu Les Codines

Elha disputat aquest diumenge el seu tercer partit de pretemporada contra el, a qui ha golejat per 1-10. Els de la Noguera, a banda de trobar-se en una categoria inferior als manresans, porten menys temps de preparació. Aquest era el darrer partit del Covisa Manresa abans de la presentació davant la seva afició, dimecres a 1/4 de 9 del vespre, en el 44èEn líneas generals els visitants s'han imposat sobre el parquet, en què tot i una, el parcial marcat pels manresans ha estat de 0-3 a mitjans de la primera part.A la represa, ambdós entrenadors han efectuat diverses, sobretot als últims minuts. Elha estat el de menys valoració per part dels dos tècnics després d'un partit de superioritat visitant per qualitat individual, colectiva i de més dies de treball en relació l'equip de ponent.El partit davant el, de Segona Divisió, previst en principi pel dijous, es va avançar un dia amb motiu de la Gala de la Nit de l'Esportista Manresà que es farà al Teatre Kursaal.Després de viure en els últims anys edicions emblemàtiques del Trofeu Les Codines amb equips prestigiosos, arriba ara el Barça Atlètic com a convidat d'enguany. Aquest conjunt deha mantingut el bloc de la temporada anterior després que el filial barcelonista fes una acceptable temporada a la categoria de plata. Serà una bona prova de foc per als manresans després deefectuats amb equips d'una categoria inferior.El trofeu manresà ha viscut a les darreres edicions la presencia d'. El Pozo Ciudad de Murcia B, Inter Movistar B, Servigroup Peñíscola, Deportivo Puertollano, Industrias Sta. Coloma, Palma Futsal o bé Uruguay Tenerife, tots ells concentrats en les nou ultimes edicions i amb repeticions de Barça B i el Pozo Murcia B, han passat pel. Precisament va ser el conjunt blaugrana qui al 2016 va fer acte de presència i repetirà enguany.Aquest esdeveniment es va iniciar al 1979 coincidint amb els primers passos del futbol sala en aquell moment. El Trofeu es va iniciar al sector nord del barri de, que és on es va fundar el que es en l'actualitat és el Covisa Manresa. El trofeu s'ha celebrat en diverses instal·lacions, coincidint amb la trajectòria del conjunt manresà en la seva història a partir del 1985.Les nou primeres edicions varen ser amb equips de caire social. Va ser en la decena edició, el 1988, quan per primera vegada es va fer invitació a clubs. Precisament en aquesta decena edició hi varen participar el, que feia els primers passos com a secció,, denominació aleshores del club degà manresà.També han existit modificacions en el format del trofeu. En les primeres edicions, hi havia la participació en un nombre superior a dos equips pero en l'ultima década s'ha passat al format deEl nom actual del trofeu, Les Codines, ve donat pel lloc on es va fundar el club amb el nom més antic que consta al