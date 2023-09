Les víctimes particulars d'ocupacions d'immobles de Manresa s'associen

Manresans a títol particular que tenen unao que es troben afectats perambs'han agrupat en una plataforma que han anomenat(AMVO), amb l'objectiu de consolidar un espai on oferir, dei de recull d’experiències per saber com afrontar aquests tipus de situacions, segons han informat a través d'un comunicat de premsa.Els integrants d'aquesta agrupació han volgut incidir que treballen pels interessos dels manresans que són "" d’immobles, "víctimes de la intrusió en la propietat privada" i que "en cap cas representen els". L'AMVO ha habilitat amvomanresa@gmail.com per a aquelles persones que vulguin contactar-los.Com a base dels seus principis, reclamen "" per acabar amb el fenomen de les ocupacions a Manresa i per això exigeixen que sigui un tema tractat en el ple de l'Ajuntament.L'agrupació de recent creació assegura que ha iniciat una ronda de contactes amb les diferentsde la ciutat per explicar les intencions de la plataforma.