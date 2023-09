El brot de gastroenteritis s'estén a les piscines de Súria

L'ha decidit avançar el final de la temporada d'estiu de la piscina municipal a aquest dilluns a la tarda, després de la detecció d'un cas d', possiblement produït pel paràsitAquesta mesura té unamb l'objectiu d'evitar la propagació d'aquest paràsit, que també ha afectat altres piscines públiques com la de Callús, anunciada la passada setmana La decisió d'avançar el final de la temporada de la Piscina Municipal ja ha estat comunicada a la(SAS) com a entitat encarregada de la gestió del recinte durant aquest estiu.L'Ajuntamentde les persones usuàries de la piscina municipal, davant la necessitat d'avançar el final de la temporada. Al mateix temps, també es fa una crida a les persones que disposin de piscina privada per tal d'extremar les precaucions i vetllar per la bona qualitat sanitària de l'aigua.