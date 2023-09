Torna el JugaBages per a la conciliació laboral i familiar a 14 municipis de la comarca

Reserva prèvia

Eltornarà a engegar, a partir del 6 de setembre, el JugaBages , un servei de cura per a infants que busca millorar lad'aquelles famílies amb menors perquè puguin tenir temps per realitzar les activitats quotidianes i tenir capacitat de participar de manera plena al mercat de treball.El servei, que està pensat per donar(no és un canguratge fix, sinó una proposta per emprar en dies ocasionals) es posarà en marxa ade la comarca i atendrà. Els pobles amb JugaBages són Artés, Callús, Castellfollit del Boix, Castellgalí, Gaià, Monistrol de Montserrat, Mura, Navàs, Sant Fruitós de Bages, Sant Mateu de Bages, Santpedor, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet i Talamanca.Per accedir a, s'haurà de fer una reserva prèvia, a través d'internet , amb un mínim decada vegada que se'n vulgui fer ús. Les famílies podran deixar l'infant l'estona que ho necessitin dintre de l'horari establert. En el moment de la inscripció, els pares i mares rebran informació sobre el servei amb els objectius, la metodologia, les activitats, l'horari i la normativa del servei.JugaBages inclourà, també, un servei dei celebrarà els dies internacionals que tinguin especial rellevància amb els infants. Totes les activitats aniran encaminades a transmetre elsde respecte, igualtat i llibertat, i comptaran amb un equip format per una persona coordinadora i deu monitors i monitores de lleure.