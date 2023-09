Punt i final a una Setmana de Jocs al Carrer que «ha superat totes les expectatives»

Èxit rotund de la, que ha tancat laamb mésque mai. Així ho ha explicat en aquest diari, director del, l'entitat organitzadora de l'esdeveniment, que des del passat dimarts -dia 29- i fins aquest dissabte 2 de setembre no ha parat d'anarper assegurar-se que tot rutllava en els setescampats pel; uns espais de joc que, recordem-ho, han sofert algun canvi substancial. És el cas de la substitució de la plaça Sant Ignasi Malalt per l', una decisió a priori arriscada perquè es tractava d'un espai tancat on s'hi ha d'anar expressament.L'aposta, però, ha sortit bé, i tot apunta que a partir d'ara, aquest equipament ubicat a l'edifici del Teatre Conservatori passarà a ser un dels habituals d'aquest esdevenimenta la ciutat que té com a objectiu posar elper a tots els públics al centre i a l'abast de tothom."Estem molt contents! Portàvem(el temps no va ajudar-hi i les restriccions per la pandèmia, tampoc) i aquest ha estat la bomba:", exclamava Moncunill, tot afegint que "si ens basem en els criteris de comptabilització que fem servir des del CAE, els números ens diuen que la participació ronda les". Tot i això, el director és prudent: "És molt complicat filar prim, perquè no saps mai qui repeteix i qui és nou".El que és una evidència (i aquí coincideix tant el públic amb qui ha parlat NacióManresa com el mateix CAE) és que. Sempre. En tot moment. "Si bé en edicions anteriors ens havíem trobat que hi havia espais molt plens i d'altres amb pràcticament ningú, aquesta vegada la percepció ha estat de". Això va fer que lade persones encarregades de la coordinació de la Setmana de Jocs al Carrer (vint-i-cinc, monitores remunerades i l'altra meitat, voluntaris i voluntàries), tinguessin feina pràcticament tota l'estona: "Divendres a la nit, per exemple, hi va haver un moment que ens vam trobar que ens faltava gent, perquè el nombre de grups que necessitaven algú que els expliqués el joc que havien escollit, era superior al nombre de dinamitzadors que hi havia", apunta Moncunill.De fet, les nits han estat lesd'enguany. Des de les deu del vespre i fins ben entrada la matinada, centenars de joves i adults es concentraven a la plaça Major per gaudir delsmés mítics (o per descobrir-ne de nous) amb amics, família o altres participants. "El dissabte, que acabàvem a les dues de la matinada, se'ns va presentar una gent un quart d'hora abans de tancar dient que volien fer una partida del Catan. Tot i que ens va saber molt greu,, perquè si haguéssim accedit, allà ens hi hauríem estat fins les tres o encara més".Malgrat que el regust de boca és pràcticament immillorable, des del CAE faran, en els propers dies, "unaamb totes les persones i entitats implicades per identificar els aspectes a millorar i per fer propostes a tenir en compte de cara a les properes edicions", conclouen.