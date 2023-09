Obert un segon període de preinscripció a les llars d'infants públiques de Manresa

L'obre, a partir de dimecres 6 de setembre, un segon període per presentar sol·licituds per les llars d'infants públiques de la ciutat de cara el. Les famílies que no van presentar sol·licitud dins el termini habitual i vulguin escolaritzar els seus fills podran sol·licitar plaça. Aquesta sol·licitud passarà a formar part d'una segona llista d'espera que quedarà oberta fins a mitjan abril de 2024.Manresa disposa de vui llars d'infants públiques: cinc(L'Estel, La Lluna, Petit Príncep, La Llum i Bressolvent) i tres(Picarol, Espurna i Ginesta). Les sol·licituds a qualsevol de les llars d'infants públiques es podran fer de manera telemàtica o presencial i es poden demanar per aquells infants nascuts entre l'1 de gener de 2021 i el 12 de juny de 2023.Les famílies que optin per fer lade manera telemàtica, hauran de fer la sol·licitud del 6 a l'11 de setembre a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa . Caldrà que adjuntin la informació escanejada o fotografiada a l'aplicació de preinscripció.D'altra banda, aquelles famílies que no disposin de mitjans per fer-la telemàticament, podran optar per fer la sol·licitud de. La preinscripció serà del 6 al 8 de setembre a la Secció d'Ensenyament (Carretera de Vic, 16) de 9 del matí a 13:30 del migdia. En aquest cas, caldrà concertarel 4 i 5 de setembre a través de la pàgina web municipal o bé trucant al telèfon 93 875 24 85. Cal portar la documentació original necessària per a realitzar el tràmit.Les persones interessades poden consultar la documentació necessària, la puntuació i els barems del procés de preinscripció a la pàgina web de l'Ajuntament