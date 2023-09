El Covisa Manresa guanya el segon partit de pretemporada davant el Sant Joan Vilassar (2-4)

Elha guanyat el segonen un enfrontament molt exigent davant d'un equip dels punters de la, el. Els manresans es varen trobar un equip que els va posar les coses difícils en tot moment demostrant molta intensitat sobre el parquet delLadel costaners amb la seva linea defensiva a pista contraria feia que els bagencs actuessin amb sortides de pressió constants per trencar la línia ofensiva local.El Covisa Manresa va portar el domini i control del partit, però això provocava contracops perillosos dels locals. Primer es va avançar el conjunt de Vilassar mitjançant, autor dels dos seus únics gols.va donar la volta al partit a la primera part amb dos gols; el segon, a punt d'arribar al descans. A la represa es va mantenir la mateixa línia de partit però el col·legiat ja no va permetre que la intensitat local es transformés en agressivitat.A mitjans del segon temps va arribar l'empat local però poc desprésfeia el tercer per als dea set minuts per al final. Amb el partit molt ajustat, els de casa varen acumular el bonus de les cinc faltes, fet que Aaron va aprofitar des dels 10 metres per fer el quart i definitiu gol.Als inicis del partit va caure lesionatamb una estrebada muscular al isquiotibial de la cama dreta.