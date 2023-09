El somni continua: El CE Manresa guanya a Sagunt en un bon partit ofensiu (0‑2)

Elha iniciat la lliga aquest dissabte de la millor manera possible, amb una victòria al camp de l'per 0-2, i manté viu l'esperit de la històrica temporada passada, la del seu debut a. Els homes dehan completat un bon partit en atac i també han estat molt encertats en abortar les ocasions locals. La temporada passada, el Manresa havia perdut a Sagunt per un clar 3-1.El primer onze de la temporada dels del Congost ha estat format per. Els visitants, que aquest dissabte vestien amb la samarreta suplent de negre, han donat ja un primer avís al minut 2 amb una clara ocasió d'Omar. Al minut 17, han estat els locals els que han pogut marcar després d'una centrada deAl minut 25 ha arribat eldels manresans. Álex Iglesias, que jugava de lateral, ha aprofitat un rebuig a la petita per superar el porter local amb el 0-1. El gol feia justícia al joc dels de Corominas, però els detambé comptaven amb les seves ocasions. Precisament, el primer atac després del gol manresà, Pulido ha salvat un xut d'. Abans de la mitja part, al minut 40, Pulido ha tornat a intervenir per aturar un xut deLa segona part ha estat la de la confirmació de les bones sensacions manresanes de la primera. Al minut 8 de la represa, Álex Pachón hai ha avançat fins que a la frontal ha xutat de fora cap endinsi aconseguint el 0-2. Era el seu primer gol amb la camiseta blanc-i-vermella. Quatre minuts més tard, Álex Pachón ha estat a punt de tornar a marcar amb un. Poc abans havia debutatentrant per Marc Martínez.Al minut 67, Xavi Corominas ha fet canvi de davanters donant entrada aper Baquero i el golejador Pachón. Les dues noves incorporacions no han tardat a avisar. Gilbert, al minut 71 xuta des de fora l'àrea i atura el porter. Al 73 ha estat Javi López qui ha rematat per poc. Finalment, al minut 77, Àlex Sánchez ha entrat per Omar.Després d'afegir 4 minuts al temps reglamentari, el CE Manresa ha aconseguit unaen el seu debut.