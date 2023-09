Èxit rotund de la presentació de la nova etapa del Sindicat d'Artés

Aquest dijous, amb el lema Fem-la grossa, fem-ho junts!, elva donar el tret de sortida a una nova etapa que marcarà un abans i un després en la seva història. Amb la mirada posada en aconseguir que més persones esdevinguin sòcies i s'impliquin en el projecte i rejovenir la base social del Sindicat, van celebrar un acte que va omplir a vessar l'espaiL'acte es dividia en tres parts. La primera consistia en explicar aquesta nova etapa i els membres de la junta del Sindicat van poder aprofundir en elsdel projecte. Aquest moment va comptar amb la presència del famós còmic del Teatre de Guerrilla,, apassionat del món del celler i de la cultura vinícola.Aquesta part va penjar el cartell de sold out el dijous a primera hora del matí, igual que la segona, el concert del grup, que va connectar amb el públic des del primer instant.Així arrencava l'acte, amb dues parts amb l'aforament complet i nombroses sol·licituds de veïns que no van poder-hi assistir per manca d'espai però que van voler ser-ne partícips. Finalment, l'acte es va cloure amb unaque, tot i poder acollir més persones que els dos actes previs, també va quedar petita atesa l'allau de participació que hi va haver.El Sindicat d'Artés doncs, enceta aquesta etapa amb la complicitat dels ciutadans del municipi, les autoritats locals i els responsables de la, que no es van voler perdre l'esdeveniment.