El CE Manresa comença la lliga al camp d'un complicat Atlético Saguntino

El CE Manresa s'uneix a la plataforma FootballClub per retransmetre en directe tots els partits al Congost

Eljugarà el seu primer compromís dede la temporada 2023-24 aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda al Fornás contra l', un equip complicat que ha disputat, inclosa la Copa RFEF, amb tres victòries, tres empats i un partit perdut, contra cinc equips de Tercera RFEF, un de Primera i el sarrer de Segona. En aquests set partits ha marcat 11 gols i n'ha encaixat 5.Per la seva part, els homes dearriben a l'inici de la lliga amb optimisme tot i la reconstrucció que ha viscut l'ample de la plantilla, amb canvi d'staff tècnic ique han afegit moltes noves cares a l'equip. Individualment tote sles incorporacions han demostrat moltes qualitats per reforçar el CE Manresa després d'una temporada històrica que va suposar una bona diàspora de jugadors.La pretemporada ha servit peri ara falta veure si, sobretot en els moments difícils respondran coordinadament. Tot i els canvis, durant la pretemporada els blanc-i-vermells mantenen la solvència defensiva de la temporada passada, però també la falta d'un golejador nat o d'alternatives golejadores que poden salvar partits complicats. Els delhan jugat deu partits de pretemporada (dos d'ells de 45 minuts), inclòs eli la, amb un balanç de quatre victòries, cinc empats i només una derrota, amb 11 gols a favor i 6 en contra.El precedent de la temporada passada no és massa afalagador: 3-1, amb gol de Pelegrín als últims instants per maquillar el marcador.El CE Manresa ihan signat un conveni per a la integració del club manresà dins la plataforma de transmissions esportives. A partir d'aquest acord, s'instal·larà una càmera d'intel·ligència artificial Hudl a l'estadi municipal del Congost que permetrà la gravació i emissió en directe dels partits que s'hi juguin, tant del primer equip a Segona RFEF com de tots els altres equips que conformen la base del club.El servei funciona mitjançant subscripció a través de la pàgina web de FootballClub i es diferencia en elper al primer equip i elper als equips de base. El pla pot contractar-se mensualment o per a tota la temporada. En ambdós casos, els socis del Centre d'Esports Manresa gaudeixen d'unsobre la tarifa.Amb aquesta novetat, el CE Manresa voldels seus socis, aficionats, jugadors, familiars i amics, oferint-los una eina que facilitarà el seguiment dels partits per a aquells que no puguin desplaçar-se a l'estadi o que vulguin reviure els partits a casa. Pel que fa als seguidors del primer equip a Segona RFEF,, així com tots els altres partits de Segona RFEF, dels equips que estiguin subscrits a la plataforma.En els propers dies es durà a terme la instal·lació de la, empresa nord-americana líder en transmissions i streaming. La càmera utilitza tecnologia d'per retransmetre i seguir el joc de manera autònoma. Es preveu que les primeres transmissions comencin en 15 dies, coincidint amb la disputa del primer partit del CE Manresa al Congost contra el Valencia B, dissabte 9 de setembre.Aquest dissabte, 2 de setembre, els aficionats manresans que ho desitgin