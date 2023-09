El Baxi Manresa suma la segona victòria de la pretemporada (93‑77)

Segon triomf delen dos partits de pretemporada després d'imposar-se al93-77. El partit, amb alternances i alts i baixos als dos cantons, s'ha mantingut igualat fins al darrer quart. Elshan estat de domini bagenc amb els jugadors que han de ser importants aportant en els moments decisius.ha acreditat la seva fama de llançador i ha estat el màxim anotador de l'equip amb 20 punts. Però altres jugadors comtambé han aparegut quan l'equip els necessitava. Es tracta només d'un test però els seguidors que s'han desplaçat fins ahan marxat satisfets.Brandon Taylor, Travante Williams,han format el cinc inicial del Baxi Manresa. Rafa Luz, Stan Okoye, Marin Maric, Tyson Pérez i Andrew Gouledock, el del Morabanc Andorra. Els bagencs han sortit amb empenta. Dos tirs lliures del danès Zohore i quatre punts de Williams posaven el 6-0 al marcador (minut 2). Elsamb poc encert. Sagnia estava atent en el rebot defensiu i no permetia segones oportunitats al rival. El gambià també ha estat encertat des de la línia de 6,75 quan el Morabanc Andorra havia reduït l'avantatge bagenc a la mínima expressió (9-5, minut 5). La segona reacció dels deha estat més exitosa i han aconseguit capgirar el marcador. No els ha durat massa. El Baxi Manresa ha retornat el parcial de 5-0 i ha obert un nou forat malgrat dues errades des del tir lliure de Dani Pérez i Devin Robinson. Williams seguia inspirat de cara a cistella i sumava el seu setè punt. L'avantatge de l'equip bagenc no s'ha consolidat i amb nou canvi de lideratge el Morabanc Andorra ha aconseguit acabar per davant el primer període (14-15).Els bagencs s'han vist superats al començar el segon quart. Noméshan vist cistella en un tram força erràtic de tot l'equip. El Morabanc Andorra no estava massa millor però l'encertava una mica més. Amb 18-22,ha decidit demanar temps mort (minut 14). No obstant, el partit ha continuat una dinàmica semblant. El Baxi Manresa s'ha vist un parell de vegades amb set punts per sota. Williams ha liderat la reacció del seu equip que també ha comptat amb el concurs de Pérez. El base ha culminat unque capgirava una altra vegada el marcador. Luz trencava la mala ratxa del seu equip amb dos tirs lliures (34-31, descans).El Baxi Manresa ha tornat a sortir millor que el seu oponent. Taylor, Robinson i Williams donaven una nova màxima renda al seu equip (42-32, minut 21). Lezkano es veia obligat novament a reunir els seus jugadors. El Morabanc Andorrai aconseguia petites reaccions que, poc a poc, reduïen les distàncies.sumava tres punts que posaven el 51-50 al marcador. I Tyson Pérez empatava el partit a 51 amb tres minuts i mig per disputar del tercer quart. Steinbergs ha aprofitat una bona acció sota el cèrcol per donar unal seu equip. Però el ritme havia canviat de cantó. L'equip andorrà forçava molts tirs lliures i estava força encertat. Robinson ha aparegut per assumir galons. El nord-americà ha sumat dues accions de mèrit. Però ha estat una combinació entre Taylor i Badio el què ha decidit el tercer quart (63-61).El darrer quart ha començat amb un Taylor estel·lar. Okoye replicava per part andorrana en un partit que tenia molta emoció. Pérez i Vaulet s'han unit a Taylor en la faceta anotadora mentre que pel Morabanc Andorra ningú s'ha afegit a Okoye (77-70, minut 34).. Més ho ha estat la lucidesa de Williams.de l'americano-portuguès situaven en dotze punts el marge entre els dos equips (86-74, minut 38). El Morabanc Andorra ja no ha tingut cap opció mentre que el Baxi Manresa no ha afluixat el ritme. Taylor i Robinson han acabat a un non nivell per confirmar el segon triomf dels de Pedro Martínez a la pretemporada (93-77).Incidències: Víctor Mas, Antonio Zamora i Jordi Domingo han xiulat el partit. Jonas Zohore i, els dos jugadors que reforcen el Baxi Manresa, han disputat el partit. El Morabanc Andorra no ha comptat amb la presència de l'exManresa. Abans de començar el partit han sonat els himnes d'Andorra i Catalunya.