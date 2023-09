Les músiques del Correfoc de Manresa, en concert aquest diumenge al Kursaal

Pocs dies després de lade Manresa -i després que aquest any la pluja impedís que la música de lafos en directe- aquest diumenge 3 de setembre a les 6 de la tarda podrem escoltar a la sala gran delun recull de totes les músiques, tant delcom de la, interpretades per la(UMB), amb arranjaments a mida, en col·laboració amb els autors, la presència de la, el, lai el, i amb algunes sorpreses.L'espectacle, que compta amb la col·laboració de, serà més que un concert. A 3/4 de 5 de la tarda la Banda de la UMB farà una cercavila que sortirà del pati del Kursaal en direcció la plaça Sant Domènec pel Passeig de Pere III i retornarà pel mateix Passeig, pujarà fins a la plaça Neus Català i retornarà al Kursaal. A l'escenari, els músics de la Banda -sota la direcció de- estaran acompanyats per algunes figures de la imatgeria de la ciutat i protagonistes del Correfoc: la Víbria, el Drac, la Gàrgola i el Boc, que ballaran les respectives melodies quan la. També hi haurà el periodista manresà, que farà de mestre de cerimònies donant alguns apunts històrics de les peces que interpreten els músics. Entre el públic hi haurà els autors de les músiques, Lluís Toran i Lluís Sarró.L'any 1983, ara, va néixer Xàldiga, amb l'objectiu d'organitzar el Correfoc, que de seguida va esdevenir un dels actes principals de la Festa Major de Manresa.A la Mostra del Correfoc de Manresa s'hi interpreten totes les músiques del Correfoc, i hi balla tot el bestiari. Aquí és on van coincidir Xàldiga i la Unió Musical del Bages (UMB), que comparteixen una mena de secció comuna, la, que, des de 1998, interpreta totes aquestes músiques a la Plaça Major el dissabte de Festa Major. Amb els anys i el naixement de la, a la UMB s'ha creat la Quants Band Jove, que interpreta les músiques en directe a laLesper veure l'espectacle Les Músiques del Correfoc tenen un preu de 15 euros (12 euros per a majors de 65, menors de 30 anys i carnet Galliner) i els menors de 12 anys 6 euros; i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet