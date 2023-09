Els treballs d'asfaltatge del Pla de Millora de l'Espai Públic 2023 s'iniciaran aquest dilluns

Els vehicles que circulin per Carretera de Cardona no podran accedir al carrer de Francesc Moragas, continuaran en direcció a carrer Dos de Maig per accedir al Passeig del Riu.

Els vehicles que circulin per la plaça Mil·lenari no podran accedir al carrer de Francesc Moragas, continuaran per Passeig del Riu, carrer Folch Torres i carrer del Bruc per accedir a la Carretera de Cardona.

Es mantindrà l'accés al carrer Francesc Moragas, tram no afectat per les obres, al carrer de Ferrer Vidal i al carrer Previsió des del carrer del Cos.

L'accés al carrer Fonollar es realitzarà des del carrer d'Ausiàs March provinent de carrer Dos de Maig.

L'accés i sortida dels guals situats en el tram d'obres es permetrà sempre que l'estat dels treballs així ho permeti i fora de l'horari de treball.

El servei de Bus Manresa en la Línia 4 Font - Valldaura - Congost es veurà afectat pels desviaments de trànsit establerts. Podeu consultar les afectacions del servei a través de l'aplicació mòbil, de la web www.manresabus.com o bé al telèfon 93 875 71 50. Així mateix, es veuran afectades algunes línies dels serveis de Transports de la Generalitat de Catalunya.

Les àrees de residus afectades per les obres es traslladaran en punts propers segons l'estat i fase dels treballs.

Els vehicles que circulin per carrer del Bruc en direcció al carrer Prudenci Comellas es desviaran pel carrer Era Esquerra en direcció a la Carretera de Cardona.

Els veïns del carrer Prudenci Comellas podran accedir i sortir del carrer des dels extrems del vial, des de carrer del Bruc i des del carrer Dibuixant Joan Vilanova.

Els veïns del carrer Dos de Maig, tram entre carrer Prudenci Comellas i Carretera de Cardona, podran accedir i sortir des de la Carretera de Cardona.

L'accés i sortida dels guals situats en el tram d'obres es permetrà sempre i quan l'estat dels treballs així ho permeti i fora de l'horari de treball.

El servei de Bus Manresa en la Línia 8 Perimetral - Estacions (direcció Renfe) es veurà afectat pels desviaments de trànsit establerts. Podeu consultar les afectacions del servei a través de l'aplicació mòbil, de la web www.manresabus.com o bé al telèfon 93 875 71 50.

L'àrea de residus de carrer Bernat Oller núm. 1 es traslladarà a carrer Prudenci Comellas davant núm. 28.

Els vehicles accediran i sortiran dels carrers: Navarra, Comtessa Ermessenda i Passatge Bernat Oller des de la plaça Catalunya. Aquests vials es regularan com a cul-de-sac, amb accés i sortida pel mateix punt.

L'accés i sortida dels guals situats en el tram d'obres es permetrà sempre que l'estat dels treballs així ho permeti i fora de l'horari de treball.

Carrer Tortonyes, tram entre el carrer Font del Gat i el carrer Sant Josep.

Carrer Alcalde Armengou, tram entre el carrer Poeta Mistral i el carrer Girona.

Carrer de Tarragona, tram entre el carrer Alcalde Armengou i el passatge de Puigberenguer

Carrer de Cintaires, tram entre el carrer Bisbe Torras i Bages i el carrer de Pau Claris.

Cruïlla del carrer de La Pau amb carrer de Lluís Millet.

Carrer Providència, entre l'avinguda Francesc Macià i el carrer Viladordis.

Passeig del Riu, entre plaça Mil·lenari i el Pont de Sant Francesc (treballs en horari nocturn).

Els treballs d'asfaltatge de calçades dels'iniciaran aquest dilluns 4 de setembre. En concret, ho faran pel(tram entre la Plaça Mil·lenari i carrer Font dels Panyos) i al mateixDijous 7 de setembre s'iniciaran obres ali a la cruïlla amb els, i també al, al tram entre carrer Martí Julià i carrer Comtessa Ermessenda. En les properes setmanes, també començaran obres per millorar calçades alsi a la cruïlla delambEls treballs formen part del Pla de Millora de l'Espai Públic 2023, que per setè any consecutiu permetràa la ciutat. Enguany, es destinaran 349.827 euros a calçades, 463.126 euros a voreres i espais de vianants, 120.000 euros als parcs infantils i 80.000 als camins rurals. Podeu consultar totes les obres que s'inclouen en el pla d'aquest 2023 en aquest enllaç.Les obres comportaran. La primera actuació que s'executarà és la del carrer Francesc Moragas, en el tram entre la plaça Mil·lenari i el carrer Font dels Panyos, i la del carrer Font dels Panyos. En aquests treballs, és previst que les afectacions durin 5 dies.Eles prohibirà l'estacionament de l'àmbit d'afectació dels treballs i, a partir de dilluns al matí, es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Francesc Moragas entre la Carretera de Cardona i la plaça del Mil·lenari, de manera que:s'iniciaran les obres al carrer Bernat Oller i a la cruïlla amb els carrers Prudenci Comelles i Dos de Maig. En aquests treballs, és previst que les afectacions durin 2 dies. Amb motiu d'aquesta actuació, dimecres 6 de setembre es realitzaran treballs previs a la pavimentació i es prohibirà l'estacionament de l'àmbit d'afectació dels treballs. A partir de dijous al matí es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Bernat Oller i del carrer Prudenci Comellas, de manera que:s'iniciaran les obres al carrer Tres Roures, al tram entre Martí Julià i Comtessa Ermessenda. En aquesta actuació, és previst que l'afectació al trànsit duri 2 dies. El dimecres 6 de setembre ja es realitzaran treballs previs a la pavimentació i es prohibirà l'estacionament de l'àmbit d'afectació dels treballs. A partir de dijous al matí es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Tres Roures des del carrer Martí i Julià, de manera que:Després d'aquests carrers, leses duran a terme a: