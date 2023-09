Sant Joan instal·la un distribuïdor de trànsit a la cruïlla entre els carrers Manresa, Collbaix i Rafael de Casanova

L'ha transformat la cruïlla entre els, un dels eixos principals del municipi. S'ha instal·lat un nou distribuïdor de trànsit, circular i remontable amb pilones a l'interior. Fins ara el trànsit de la cruïlla es distribuia amb semàfors. El canvi que s'ha produït aquesta setmana ja s'estava estudiant fa uns mesos, i les greus avaries que han patit els semàfors últimament, ha accelerat el procés.La gran avantatge d'aquest canvi de distribuïdor és que permetràde la zona. El semàfor era de llarga espera i sobretot a les hores punta s'acumulava una gran quantitat de vehicles, ja que es tracta d'una zona de pas cap a les escoles d'educació primària del municipi.També canvia la distribució de carrils i sentits de circulació de la cruïlla. El carrer Manresa i carrer Collbaix passen a tenir un carril menys (de tres a dos). D'altra banda, el(d'un únic carril) canvia el sentit de circulació. Passarà a ser en sentit descendent.Des de l'equip de govern asseguren que es tracta d'un canvi en fase d'experimentació i que es farà uni es valorarà l'eficiència d'aquest nou distribuïdor de trànsit per a la cruïlla del carrer Manresa – Collbaix – Rafael de Casanova. És per aquest motiu que, de moment, els semàfors no es retiraran per si és necessari fer de nou alguna modificació.