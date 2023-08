Els, els bars i restaurants deltrauran taules i cadires a l'exterior per servir els clients, de manera que es, de la mateixa manera que va passar el juny i juliol.El tall afectarà el carrer Sobrerroca. Arran d'aquesta afectació, s'invertirà el sentit de circulació dels carrers del Carme i Cap del Rec per mantenir l'accés de vehicles autoritzats des de laa la plaça Major. El tall es repetirà cada divendres i dissabte del mes de setembre.és una iniciativa organitzada per l'Associació de Comerciants del carrer Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants.