L'esquerra independentista portarà Anna Gabriel a Manresa

L'decelebrarà un acte en el marc de l', el dia 8 de setembre a les 7 de la tarda a la Plana de l'Om sota el títol Defensem la terra, tornem a la lluita!. L'acte comptarà amb la participació d', exdiputada de la CUP, i, portaveu de la campanya, i pretén posar en qüestió el model de país pel qual s'està apostant des de les institucions, amb els grans esdeveniments i el turisme de masses com a pilars.Des de l'esquerra independentista es creu que aquest model va en contra del país perquè, precaritza lesi que cal plantar-li cara a través de campanyes i mobilitzacions, com les celebrades a Tarragona contra el Hard Rock o a la Seu d'Urgell contra elsDes de les organitzacions de l’esquerra independentista de Manresa () consideren que l'activació social a què ha de dur (i ja està duent) l'oposició i la lluita contra el model actual, és d'on ha de sorgir un altre model de país. Un model que no estigui constantment a l'expectativa deo de masses de turistes que vinguin a consumir, sinó que sorgeixi de les pròpies potencialitats del territori i n'enforteixi la seva cohesió i entorn. Només un, basat en el retorn social, és capaç d'enfortir i fer avançar el país, alhora que preservi natura i recursos per a les generacions futures.