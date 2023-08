El Consell Comarcal del Bages reclama a la consellera Laura Vilagrà un millor finançament

Elha estat l'escenari aquest dijous al matí d'una reunió en què ha participat lade la Generalitat de Catalunya,, el president del Consell Comarcal del Bages,, i els vicepresidents. En el marc de la trobada, el Consell Comarcal del Bages ha reclamat a la consellera Vilagrà unper a la institució en el marc dels debats inicials per donar forma a la redacció de la novaLa institució compta amb un pressupost de 17 milions d'euros aquest 2023 i augmenta any rere any els recursos en l'àmbit de l'per donar una resposta a les necessitats del territori, que cada cop són majors i més complexes. Davant aquest escenari, el Consell Comarcal demanade la Generalitat. En el marc de la trobada, també s'ha fet palesa la necessitat de cercar recursos que permetin augmentar el pressupost per al, que esdevé una eina de difusió del patrimoni de la comarca i pol d'atracció turística per al territori.