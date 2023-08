El CE Manresa enceta la temporada amb optimisme

Jugadors del primer equip del CE Manresa. Foto: Xavier Sucarrats

Elha ofert una roda de premsa a l'Estadi del Congost per presentarcom a nou entrenador icom a adjunt a la direcció esportiva del primer equip. La jornada s'ha completat amb una sessió fotogràfica amb els dos protagonistes de la roda de premsa i amb les catorze noves incorporacions que presenta enguany l'equip manresà.El tècnic, Xavier Corominas, ha fet un balanç positiu de la. El nou entrenador del Centre d'Esports Manresa ha agraït l'acollida i "el bon tracte" d'un club que ha definit com a "". Corominas s'ha mostrat moltque ha aconseguit reunir i creu que aquesta iguala el nivell de la que hi havia la. En aquest sentit, l'entrenador del CE Manresa ha fet èmfasi en el factor humà dels jugadors. "", ha dit.De cara a l'imminent inici de la competició, aquest dissabte al camp de l'(18.00h), Corominas creu que laés una competició "molt exigent". L'entrenador creu que el seu equip està preparat tot i les dificultats. En el seu discurs, també ha vaticinat que hi haurà bons i mals moments però espera poderEl CE Manresa ha incorporat enguany. Corominas està satisfet amb la conjunció de tots els jugadors tot i reconèixer que el seu equip encara està en. Per accelerar la construcció de l'equip, apart dels entrenaments també s'han fet algunes activitats per crear. Un exemple, n'és laque van fer els jugadors en què tots van participar en la seva elaboració.Corominas ha destacat que l'Atlético Saguntino destaca per jugar bé per les bandes, tenirquan no té la pilota.Per la seva part, Gerard Puigoriol, adjunt a la direcció esportiva del primer equip, ha volgut explicar els motius que van motivar la seva retirada com a jugador. Putxi, tal i com és conegut en el món futbolístic, ha manifestat "haver-se buidat" i tenir cada dia més dificultats per compaginar les sevesamb la pràctica de futbol. D'aquesta forma, dos mesos abans d'acabar la temporada va decidir deixar-ho tot i que llavors tan sols ho va comunicar a la família. Posteriorment, ho va explicar a la gent del club en una decisió va ser confidencial durant uns mesos. Puigoriol ha volgut agrair tot el temps en què es va guardar aquesta confidencialitat.L'adjunt a la direcció esportiva creu que la seva experiència com a jugador l'ajudarà perquè entén el. I conèixer el club serà útil per explicar als nous jugadors el punt de vista de l'entitat. A més, ha assegurat que tindrà un tracte proper als jugadors. I un darrer aspecte positiu serà el coneixement que pugui tenir dels jugadors quea l'hora de decidir els fitxatges.