La cinquena edició del Festivalet de Circ torna aquest cap de setmana a Manresa

Tres dies per gaudir del circ en tota la seva diversitat

es prepara per a un cap de setmana ple de rialles, acrobàcies i espectacles sorprenents amb la celebració de la cinquena edició del Festivalet de Circ . Aquest esdeveniment anual, que ha crescut en popularitat i diversitat al llarg dels anys, tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 de setembre de 2023 i omplirà la ciutat de la màgia i l'energia delEl festival de circ -que va néixer el 2018, quan Manresa va ser- s'ha convertit en un aparador cultural que promou i acosta les diferents expressions de l'art circense al públic de totes les edats. Està dirigit per, dos acròbates de la Catalunya Central, i compta amb la col·laboració en l'organització de lai amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. També hi col·labora, amb la cessió d'espais del recinte de L'Anònima.L'esdeveniment s'ha presentat aquest matí amb la presència de la regidora de Cultura,, del gerent de MEES,, del coordinador del Galliner,i dels dos directors del festival.Les activitats i actuacions tindran lloc en diversos espais de la ciutat, amb el pati decom a punt neuràlgic. També es faran actuacions ali a la. Com en edicions anteriors, el Festivalet continuarà oferint servei de bar, on els assistents podran gaudir d'una àmplia selecció de begudes. També per satisfer les papil·les gustatives dels espectadors, es comptarà amb diverses foodtrucks que oferiran delicioses opcions gastronòmiques.Com a novetat, i per celebrar la cinquena edició, s'instal·larà al pati de l'Anònima un domo amb unad'edicions anteriors del festival: una oportunitat per tornar a viure els moments més destacats i la màgia que ha omplert Manresa al llarg d'aquests anys.La programació de divendres 1 de setembre inclou propostes apassionants de companyies de circ diverses i talentoses. L'escola de circ de Manresa,, oferirà com cada any els tallers de circ, per experimentar les emocions del circ en un ambient lúdic i relaxat, amb activitats com enfilar-se a teles aèries, desafiar l'equilibri amb cables i boles, jugar amb malabars i realitzar acrobàcies als matalassos. Seguidament, es durà a terme la mostra de l'a la plaça Sant Domènec, un espectacle on els alumnes mostraran totes les seves habilitats apreses durant el curs anterior.A les 8 del vespre, la companyia del Marrocpresentarà l'espectacle Chouf le ciel a la sala gran del Teatre Kursaal de Manresa. Aquesta actuació serà l'acte inaugural del Festivalet, amb una combinació emocionant d'acrobàcies, malabars i hip-hop amb música tradicional. Les entrades per a l'espectacle es poden comprar a la web del Kursaal o a les taquilles (de dimarts a dissabte, d'11 a 13 h i de 18 a 20 h). El preu és de 12 euros (10 euros per als majors de 65 anys i 6 euros per als menors de 30 anys i amb Carnet Galliner).Per als amants de la música reggae, dub i dancehall,, també conegut com a, oferirà una estoneta de bona música a L'Anònima.El dissabte 2 de setembre la fàbrica de L'Anònima estarà plena d'emocions circenses amb actuacions gratuïtes. Durant tot el dia.farà de presentador amb la seva personalitat distintiva i vestimenta única, mantenint l'audiència entretinguda amb el seu sentit de l'humor.Elpresentarà Volov', un espectacle que combina moviment constant i acrobàcies aèries, tot acompanyat de música en viu, oferint una experiència única per a tots els públics. La companyia franco-suïssacaptivarà l'audiència amb l'espectacle L'avis bidon - Face A, combinant virtuosisme acrobàtic, creativitat i humor amb actuacions en alçada i música en viu.La companyiaoferirà l'espectacle Potser no hi ha final, una combinació diversa i explosiva d'acrobàcies i equilibris, amb un toc d'humor i ximpleria.presentarà l'espectacle Arriba!, una experiència que combina equilibris i clown amb humor com a eina de comunicació i construcció de llibertats.El diumenge 3 de setembre la fàbrica de L'Anònima tornarà a ser l'escenari del Festivalet amb els tallers de circ i la mostra de circ de LaCrica al matí. Seguirà l'espectacle White bottom de, que sorprendrà l'audiència amb els seus malabars i el seu doble minitrampolí. La jornada de circ culminarà amb l'estrena de l'espectacle Dispers de la manresana, que captivarà el públic amb les seves acrobàcies i equilibris impressionants. Per aquells que vulguin tancar el Festivalet amb música,oferirà un vermut musical.Amb una varietat de propostes i un ambient carregat de creativitat i energia, el Festivalet de Circ de Manresa torna a ser una oportunitat única per experimentar el món del circ en tota la seva diversitat. Una experiència inoblidable per a tots els amants de la cultura i l'art circense. Una cinquena edició plena d'emoció i diversió per a tota la família.