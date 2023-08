Thierno Diallo i Laia Font inicien la competició al Rom Gym Trophy

Els gimnastes de l'de Manresaes troben a Bucares on prendran part a partir d'aquest dijous del, una prova per seleccions que serveix com a preparació per al, que es disputa en un mes.Els gimnastes participants afronten aquesta competició com a un dels testos per definir l'equip final a un més de la cita d'. Aquest dijous hi haurà l'entrenament oficial d'homes, i divendres el de noies. Divendres també s'inicia la competició per equips i all-around de nois i dissabte serà el torn de les noies. Finalment, diumenge es portaran a terme les finals d'aparells tant d'homes com de dones.Lesen l'apartat masculí són Espanya, Israel, Portugal, Egipte, Alemanya, Azerbaijan, Txèquia, Dinamarca, Romania i Canada, i per part femenina Romania, Canadà, Portugal, Finlàndia, Noruega, Israel i Polònia., que va participar a la Universiada de Xina, s'incorporarà a la selecció la propera setmana en una nova competició a, Bèlgica.