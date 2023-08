Què fer aquest cap de setmana al Bages i el Moianès: 1, 2 i 3 de setembre

Festivalet de Circ

Setmana de Jocs al Carrer

Trobada de cantaires d'havaneres

Festa Major d'Artés

El primer cap de setembre portarà a Manresa el tradicionala l'Anònima en la seva cinquena edició. El Festivalet portarà tallers, actuacions, malabars i espectacles d'allò més sorprenents i de les principals companyies del país i de fora de les nostres fronteres. Podeu veure el programa en aquest enllaç El CAE omplirà els carrers del Centre Històric de Manresa amb centenars de jocs i activitats un cop finalitzin els actes de la Festa Major i fins al cap de setmana següent amb la. Tots els dies fins a 2/4 d'1 de la matinada, excepte la darrera nit, la del 2 de setembre, en què els jocs finalitzaran a les 2, hi haurà la Nit de Joc.Igualment, es durà a terme l'activitat Resol l'enigma que consisteix en una gimcana a través de les zones de joc del Centre Històric en què els participants hauran de solucionar un trencacaps i enviar una fotografia de la resposta al compte d'Instagram @caemanresa per optar a un sorteig de jocs de taula.La programació completa es pot trobar al web de la Setmana de Jocs al Carrer Latornarà al Parc de l'Agulla dissabte amb nou grups en la que serà la 39a edició del certament organitzat per l'Agrupació Cultural del Bages. El programa s'iniciarà a les 6 de la tarda i s'allargarà fins a la mitjanit.Els grups que cantaran seran els Trobadors del Bages, Veus de Sió, Salabró de Mar, Marina Musical, Vela Llatina, Sons Blaus, Faroners de Calella, Escamarlans de Palau i Sa Parranda.Del 31 d'agost al 5 de setembre de 2023, l'Ajuntament d'Artés, ha programat unaper a tots els públics, en la que destaquen una gran varietat de concerts, activitats en família, jocs infantils, teatre, balls, etc. per omplir els carrers del poble de cultura i diversió.Consulta al programa totes les activitats que es realitzaran els dies 31 d'agost, i 1, 2, 3, 4 i 5 de setembre, i no et perdis detall