Noah Baffoe, a punt per al seu debut a Hong Kong

Noah Baffoe durant un entrenament a Hong Kokg. Foto: Eastern FT

Quinze dies després d'arribar a, arriben les primeres imatges dels entrenaments del pitxitxi històric del CE Manresaen el seu nou club l', amb qui ha començat la competició el passat 19 d'agost, però que l'exblanc-i-vermell encara no s'ha pogut debutar per un tema de visats. Per ara l'equip porta un partit guanyat, 3-0 i un perdut 1-0.Baffoe s'estrenarà aquest cap de setmana en partit contra elde la Lliga, el