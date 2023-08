Ja hi ha finalistes per a la 52a Nit de l'Esportista de Manresa

Finalistes

Club Atlètic Manresa (Atletisme)

Club Manresa Futbol Sala (Futbol Sala)

Club EGIBA (Gimnàstica Artística i Trampolí)

Club Patí Manresa (Hoquei Patins)

Club Esport 7 Judo (Judo, BJJ i Karate)

Eulàlia Torrescasana Quintana (Club Atlètic Manresa)

Gerard Barbé Clotet (Manresa Club Bàsquet Femení)

Carla Fargas (RFEN - Waterpolo)

Joan Haldon Lorman (Atletisme)

Anna Garcia Ribas (Natació)

Álex Izquierdo Asensio (Waterpolo)

Jordi Serracanta Espinalt (Bàsquet – Bàsquet Manresa SAD)

Francisco Alvarez Cayuela (Futbol – CF Pare Ignasi Puig)

Gerard Checa Moreno (Futbol - Futbol Club Pirinaica)

Avinent Gruup (Club Atlètic Manresa)

Fundació Guardiola Sala (Club Natació Manresa)

UManresa – Fundació Universitària del Bages (diversos clubs)

L'equip Femení de Divisió d'Honor d'atletisme, Avinent Manresa (Atletisme)

Centre d'Esports Manresa (Futbol)

Covisa Manresa Futbol Sala (Futbol Sala)

Egiba Team (Gim. Artística Femenina)

Dolors Vives Jorba (Atletisme - Avinent Manresa)

Maite Marzo Gómez (Atletisme - Avinent Manresa)

Montse Prat Grau (Atletisme - Avinent Manresa)

Rubén Viciana & Eva Moya (Ball Esportiu - Royal Dance)

Fernando Alonso (Brazilian Jiu Jitsu - Esport 7)

Jordi Ballús Roca (Esquí Nàutic - Club Esportiu Lleida Ski & Wake)

Jaume Cots Soldevila (Natació - Club Natació Manresa)

Montserrat Gomáriz González (Natació - Club Natació Manresa)

Antonio Viturtia García (Taekwondo - Artes Marciales Viturtia)

Amand Redondo Brunet (Triatló - CN Manresa)

Mariano Méndez Cabras (Triatló - CN Manresa)

Sebastià Catllà Fernández (Triatló Hivern - PC Bonavista)

Adrià Sedano Martín (Atletisme - Avinent Manresa)

David Perez Bruqué (Atletisme - Avinent Manresa)

Èrika Sellart Bordes (Atletisme - Avinent Manresa)

Jan Díaz Basullas (Atletisme - Avinent Manresa)

Martí Serra Prat (Atletisme - Avinent Manresa)

Ona Bonet Bernadich (Atletisme - Avinent Manresa)

Daniel Ficola & Tatiana González (Ball Esportiu - Royal Dance)

Gerard Fernández Gimenez (Bàsquet - CB Manresa 2015)

Llibert Font Tàpia (Bàsquet - CB Manresa 2015)

Lucas Sánchez Fernández (Bàsquet - CB Manresa 2015)

Pol Saló Blaya (Bàsquet – FC Barcelona)

Sergi Palma Freixas (Beisbol - Club Beisbol Sant Boi)

Kautar Azraf (Futbol - FC Barcelona)

Àlex Torrecillas Estevez (Futbol Sala - Covisa Manresa FS)

Brahim Houdane (Futbol Sala - Covisa Manresa FS)

Eric Lopezosa Mendoza (Futbol Sala - Covisa Manresa FS)

Marçal Gómez Videl (Futbol Sala - Covisa Manresa FS)

Maria Gonfaus Gomez (Futbol Sala - Covisa Manresa FS)

Oriol Morros Tarruella (Futbol Sala - Covisa Manresa FS)

Pau Jimenez Castillo (Futbol Sala - Covisa Manresa FS)

Maria Comallonga Font (Gimnàstica Artística Femenina - Egiba)

Adan Castell Muñoz (Gimnàstica Artística Masculina - Egiba)

Adrià Ruiz Romero (Gimnàstica Artística Masculina - Egiba)

Aitor Gómez Flores (Gimnàstica Artística Masculina - Egiba)

Álvaro Giraldez Pérez (Gimnàstica Artística Masculina - Egiba)

Leo Díaz Alvarez (Gimnàstica Artística Masculina - Egiba)

Liam Palet Sánchez (Gimnàstica Artística Masculina - Egiba)

Martí Juanola Pina (Gimnàstica Artística Masculina - Egiba)

Pau Alberch Singla (Gimnàstica Artística Masculina - Egiba)

Pau Sucias Gonzalez (Gimnàstica Artística Masculina - Egiba)

Guillem Lozano Pastor (Judo - Club Esport 7 Judo)

Luca de Palma Leon (Judo - Club Esport 7 Judo)

Èlia Descals Llobera (Natació Artística - Club Natació Manresa )

Meritxell Ferré Gaset (Natació Artística - Club Natacio Sabadell

Laura Bou Saumell (Atletisme - Avinent Manresa)

Manel Deli Andujar (Atletisme - Avinent Manresa)

Mar Juárez Gallardo (Atletisme - Avinent Manresa)

Meritxell Soler Delgado (Atletisme - Avinent Manresa)

Gerard Farrés Güell (Automobilisme)

Guillem Pascual & Diandra-Aniela Illes (Ball Esportiu - Royal Dance)

Dani Pérez Otero (Bàsquet - Baxi Manresa)

Guillem Jou Coll (Bàsquet - Baxi Manresa)

Núria Tarragó Clop (Curses per muntanya - Sidas-Matryx)

Noah Koffi Baffoe (Futbol - CE Manresa)

Asis Boukheress (Futbol Sala - Covisa Manresa FS)

Carla Font Estruch (Gimnàstica Artística Femenina – Egiba)

Laia Font Estruch (Gimnàstica Artística Femenina – Egiba)

Lorena Medina Cobos (Gimnàstica Artística Femenina – Egiba)

Thierno Boubacar Diallo (Gimnàstica Artística Masculina – Egiba)

Mireia Badia Camprubí (Motociclisme)

Mireia Pradell Carrasco (Natació - Club Natació Barcelona)

Tot està a punt per a la celebració de la 52a, una festa de l'esport plenament arrelada a la ciutat, que se celebrarà el 7 de setembre al. El jurat qualificador ha donat a conèixer els finalistes dels diversos premis que es lliuraran durant la gala i que recauran, un any més, en persones i entitats relacionades amb l'esport de la capital del Bages, com ara esportistes a títol individual i de totes les edats, equips, dire ctius, clubs, àrbitres i patrocinadors.Les, però caldrà reservar-les prèviament a la web del Kursaal, o bé presencialment a les taquilles del teatre de dimarts a dissabte d'11 h a 13 h i de les 18 h a 20 h. La gala serà presentada per Pol Rodríguez, periodista manresà de la redacció d'esports de RAC1 i la veu esportiva d'Ona Bages.al club, entitat, grup o organització esportiva local que hagi assolit una tasca més destacada, realització o esforç col·lectiu durant el decurs de les dues últimes temporades:, a l'entrenador o preparador que hagi treballat d'una manera especialment abnegada en les dues últimes temporades:, al millor àrbitre i/o jutge esportiu de qualsevol disciplina esportiva de l'àmbit local:a la tasca eficaç i continuada del directiu d'un club i/o entitat esportiva local:d'entitat esportiva local:, al millor equip en categoria absoluta:(més de 40 anys):(fins sub-21):Tots ells hauran de recollir el guardó de finalista alque s'habilitarà al pati del Kursaal i esperar la resolució final de cadascuna de les categories que es desvetllaran al llarg de la gala.Pel que fa a la categoria d'esport adaptat, el millor(esports adaptat físic o sensorial) és:: Bronze al Mundial de paraescalada en la competició disputada a Berna (Suïssa) aquest agost i ha reviscut d'aquesta manera l'or que va conquerir el 2016 a París poc després de patir un accident de moto que li va causar l'amputació de la cama dreta. L'esportista barceloní que viu a Manresa i pertany al Club d'Escalada i Competició CCT21.I en la categoria de millor esportista(Futbol - Barça Genuine). Després de pertanyer a l'equip UE Balconada–AMPANS, competint a la lliga de futbol de l'ACELL, va ser seleccionada per participar amb l'equip Barça Genuine amb qui va guanyar la lliga de la temporada 21-22 i participar en una gira a EUA la passada temporada 22-23.També es lliurarà ela l'Esport Escolar, assignat a proposta del Consell Esportiu del Bages i de l'Ajuntament de Manresa, a la persona de:, impulsora del club SINGLETRACK de Fals que té per l'obtectiu l'ensenyament del ciclisme en BTT a més a més d'aspectes de mecànica, hàbits saludables i respecte al medi ambient. També ha contribuït al creixement de la participació a les duatlons de la Fase Comarcal del Bages dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya i amb l'organtzació de la Duatló Escolar de Fonollosa.Fora de les bases es farà un reconeixement a l'entrenador de futbol, per la seva trajectòria i aportació al futbol manresà. En una primera etapa, al Gimnàstic de Manresa, on va dirigir el juvenil a Divisió d'Honor, i en una segona, al Centre d'Esports Manresa on, amb un equip que es trobava en una situació delicada, va aconseguir l'ascens a Segona RFEF i, fins i tot, va aconseguir promocionar-lo a Primera RFEF aquesta temporada passada.