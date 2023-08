Detenen un home que intentava rebentar l'aparador d'una joieria de Manresa amb una tapa de claveguera

Agents delsvan detenir diumenge al matí un home de 20 anys per un. Sobre les 8.20h d'aquell matí uns testimonis van advertir com un home intentavaamb una, a la cantonada del carrer de la Canal i Nou de Manresa. Com es tractava d'un vidre de seguretat no ho va aconseguir, tot i que va quedar del tot esquerdat.Quan els agents han arribat al lloc, l'autor ja no hi era, però gràcies a la informació delsse l'ha localitzat poc després i ha estatpassats 2/4 de 9 del matí.L'home ha passat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia aquest dilluns.