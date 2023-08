Manresa torna a la normalitat... d'agost

Poc a poc els carrers devan tornant a la normalitat, lesals cables de la plaça Major ja són història, i les restes de pirotècnia del Correfoc van desapareixent gràcies a la feina incansable del personal de neteja. Tot plegat, però, quan encara quedeni un cap de setmana que ens farà entrar en un altre curs.La fórmula que determina quin dilluns és Festa Major, engany l'ha situat en el més avançat possible, el dia 18. La Festa Major de Manresa és sempre el. Això farà que, a diferència d'altres anys, molts manresans no hagin hagut d'empalmar els abusos del Correfoc amb unacom si dimarts fos ja setembre.A més, a partir d'aquest dimarts el lleure continua amb ladel CAE, dissabte hi ha laal Parc de l'Agulla i durant el cap de setmana se celebrarà el. O sigui, que no. L'estiu encara no s'ha acabat.