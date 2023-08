L'Escola Municipal de Formació d'Adults de Súria obrirà matriculacions dilluns

Dilluns 4 i 18 de setembre: de 10 a 12 h.

Dimarts 5 i 12 de setembre: de 10 a 12 h.

Dimecres 6 i 13 de setembre: de 16 a 18 h.

Dijous 7 i 14 de setembre: de 10 a 12 h.

Divendres 8 i 15 de setembre: de 10 a 12 h.

El termini de matriculacions de l'deper al curs 2023-24 romandrà obert entre els dies 4 i 18 de setembre. En aquest nou curs, el centre manté la seva oferta formativa tradicional i les novetats dels darrers anys.El calendari de matriculacions de l'Escola Municipal de Formació d'Adults és el següent:Leses poden fer per internet o presencialment. Per internet, caldrà descarregar la butlleta des del web www.suria.cat/escolaformaciodadults/butlleta , omplir-la i enviar-la pel correu electrònic de l'Escola ( adreça eadultsuria@gmail.com ).Presencialment, caldrà anar a l'Escola els dies d'inscripció. Les persones interessades s'han d'adreçar a les dependències de l', ubicades al Passatge Jeroni Martorell, número 2, 1a planta (al costat de la Casa de la Vila). El telèfon de contacte és el 670.00.48.84.L'oferta formativa de l'Escola d'Adults per a aquest proper curs constarà de les següents matèries:Les classes de l'Escola d'Adults es faran, entre dilluns i divendres, en horaris que s'hauran de concretar prèviament a la mateixa Escola.