Diumenge s'acaba el termini per presentar propostes artístiques pel Festival Jardins de Llum

Diumenge dia 3 de setembre és la data límit per poder presentar propostes artístiques per al, una exposició temporal que s'organitza en el marc de lade. Les propostes han d'estar relacionades amb l'aigua i la llum i han de tenir un. Les obres s'exposaran als ca rrers delde Manresa el 17 i 18 de febrer de l'any que ve.Un cop tancat el termini de presentació de propostes, membres de l'organització del festival, juntament amb experts en llum i, escolliran les obres que finalment s'exposaran al carrer. Entre altres aspectes, el jurat valorarà el grau d'de la proposta, la capacitat de l'obra per adaptar-se a l'espai d'exposició, la resistència del projecte a les inclemències meteorològiques, la utilització d'energies solars i les propostes que es puguin tirar endavant amb poca quantitat d'aigua.Les obres seleccionades es donaran a conèixer la setmana del 2 d'octubre. Cada participant escollit rebràen concepte d'honoraris, producció, muntatge i desmuntatge de l'obra i transports.El Festival Jardins de llum és un itinerari d'proposat per l'Ajuntament de Manresa, conjuntament amb eli el suport de l', que ja s'ha fet un lloc propi en el programa d'actes de la Festa de la Llum de Manresa. Sota la direcció artística dei la producció del consistori manresà, l'esdeveniment està pensat per relacionar activitats diferents, de qualitat, que transmetin emoció i que, a més a més, siguin participatives en la seva realització.Aquí es poden consultar les bases de participació i presentar les propostes artístiques de forma telemàtica en aquest enllaç