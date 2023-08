Demanen 23 anys de presó per a un manresà acusat de matar la seva exdona asfixiar‑la amb paper de plàstic

L'jutjarà el 4 de setembre un acusat de matar presumptament la seva exdona després d'asfixiar-la ambal domicili dei immobilitzar-la a una cadira. El fiscal l'acusa d'un assassinat amb. Creu que l'home va planejar matar-la després de saber que havia iniciat una nova relació i denuncia que li va causar una "". Va passar el 14 d'abril del 2021 . Aquell matí havia coincidit amb la seva exdona a l'escola de les dues filles i li va demanar que l'acompanyés a l'habitatge per recollir una documentació per fer la. Va ser allà on presumptament la va matar. Després va marxar i va intentar suïcidar-se.Segons els escrits del ministeri fiscal al qual ha tingut accés l'ACN, l'acusat havia anat a portar les nenes a l'escola perquè aquella nit havien dormit a casa d'ell. Des que estaven, tenien la. Un cop les menors van entrar a classe, li va proposar anar a l'habitatge on havien viscut plegats per anar a recollir la documentació. Van arribar-hi pels volts de les nou i es van posar a parlar al menjador. La víctima es va asseure en una cadira, "trobant-se relaxada i sense que la conducta de l'acusat fins al moment pogués fer-li sospitar que alguna cosa negativa podria passar-li".Va ser aquí quan, segons el fiscal, l'acusat es va "aprofitar d'aquesta situació de tranquil·litat i despreocupació de la dona" i la vad'una forma "totalment per sorpresa i inopinada per ella, que no podia esperar aquell atac sobtat i impetuós". Ho va fer utilitzant paper de plàstic transparent -el rotlle l'havia comprat feia poc- des de la cintura fins al cap i fent diferents voltes per tal d'evitar que pogués alliberar-se i, eventualment, defensar-se de l'agressió que estava patint. En el cas de la zona del cap, va fer diferents voltes que li comprimien el rostre i, ja que tenia totalment tapats la boca i el nas. "Això va suposar-li un patiment afegit i innecessari" pel resultat esperat, ja que la "immobilització total i l'obturació de les vies respiratòries van comportar una agonia llarga durant el temps que va intentarde l'opressió", remarca el fiscal.Durant els intents, va caure a terra amb la cadira, la posició en què la van, preocupats perquè no els contestava ni responia les trucades. El fiscal també subratlla que l'acusat era plenament coneixedor del que passaria, tot dient que va actuar "amb el propòsit deo acceptant aquest resultat com a conseqüència molt probable de l'acció que portaria a terme".El pare va arrencar-li el plàstic de la part del coll i va trucar a emergències, però ja no van poder fer res per salvar-li la vida. L'autòpsia va concloure que la víctima havia mort perper un edema pulmonar arran de l'obturació de les vies. L'acusat va abandonar el lloc dels fets i va ser detingut poc després d'intentar-se suïcidar. Des del 16 d'abril del 2021 està enalhora que se li va suspendre la pàtria potestat i la possibilitat de comunicar-se amb les filles menors.El fiscal demanaper un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i l'agreujant de parentesc. També demana incloure la privació de la pàtria potestat sobre les seves filles. I un cop complerta la pena de presó, sol·licita llibertat vigilada durant deu anys i la prohibició de el fiscal demana una indemnització per a cada filla de 150.000 euros i a cada progenitor de la víctima amb 55.000 euros.