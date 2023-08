L'ANC del Bages organitza autobusos per anar a la manifestació de l'Onze de Setembre a Barcelona

Per internet en aquest enllaç: https://inscriu.me/ca/autobusos-11s-2023-manresa-barcelona-manresa (Només busos)

A les parades que la territorial de Manresa posarà els dies 2 i 9 de setembre al Passeig de Manresa (al costat de Crist Rei)

Als locals de les diferents territorials. A Manresa, carrer Caritat 28 baixos, cada dia de 7 a 9 del vespre

Bus: 12 euros

Pack samarreta sènior + Pai-Pai: 15 euros

Pack samarreta sènior + Pai-Pai + Estelada: 17 euros

Samarreta infantil : 10 euros

Per dotzè any consecutiu l'convoca la manifestació de l'a Barcelona,, enguany per reclamar el dret a l'autodeterminació, i per demanar l'amnistia per als més de quatre mil activistes catalans que continuen encausats per la justícia espanyola.Al crit de Via Fora, els independentistes sortiran als carrers de Barcelona "per defensar-se de les amenaces i de la persecució de l'Estat espanyol, per omplir-los d'".Des de les territorials de la comarca del Bages l'ANC fa una crida a tots els ciutadans de la Catalunya Central a assistir-hi, i posaràper al trasllat, i samarretes i estelades.Tant els tiquets per als busos com les samarretes i les estelades es podran aconseguir en els llocs següents:Els preus són aquests: