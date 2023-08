Queralt Moreno i Marc Montraveta són la nova Pubilla i el nou Hereu de Manresa

Aquest diumenge de, el Teatre Conservatori ha acollit la proclamacióen un acte que ha acollit un llarg centenar de representants del pubillatge i acompanyants d'arreu de Catalunya. El teatre que s'ha presentat com l'alternativa a la Plaça Major per l', s'ha omplert de dalt a baix per conèixer els nous representants de Manresa.Enguany la ciutat ha comptat amb dos candidatures a pubilla i dos més a hereu, en uns exàmens en què tant la part escrita com l'entrevista s'ha dut a terme el dissabte dia 26 al matí per evitar coincidir amb els habitualsprogramats durant el cap de setmana.Tanmateix no ha estat fins passades les 7 del vespre quan Manresa ha conegut els que seran els seusd'enguany. Finalment els qui seran els encarregats d'assumir aquest càrrec han estat:Pubilla de Manresa 2023,que actualment té 18 anys, ha estat pubilla de l'Institut Lluís de Peguera, forma part del cor juvenil Sons del Conservatori de Música de Manresa i el proper any començarà a estudiar el Grau d'Estudis d'Anglès i Clàssiques a la Universitat Autònoma de Barcelona.Hereu de Manresa 2023,que actualment té 18 anys, forma part de l'aula de teatre del Kursaal i enguany començarà a estudiar el grau de Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelona.Per altra banda, aquest relleu també significa el tancament d'una etapa per la pubilla i l'hereu actuals,, qui han representat Manresa arreu del territori català durant l'últim any. Des de la Comissió del Pubillatge se'ls vol agrair tant la tasca que han dut a terme, tant vers la ciutat amb exemples com la col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Sant Joan de Déu que han liderat ambdós joves per tal d'ajudar a promocionar la donació de sang, com també arreu del territori català.