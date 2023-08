La Vuelta 2023 converteix el Bages en una gran festa ciclista

El pas de la segona etapa detot creuant eldes del coll de les Estenalles i Monistrol de Montserrat i l'inici de la tercera etapa des de, han convertit la comarca en una gran festa ciclista. Súria ha viscut la seva primera experiència com a inici d'etapa en una de les principals curses del calendari internacional d'aquest esport.Nombroses persones han animat els corredors en el seu recorregut per la travessia principal de la vila, que ha estat. La sortida de l'etapa de Súria ha tingut lloc cap a 1/4 de 2 del migdia a la carretera de Manresa, enmig d'una gran expectació. Es tractava de la primera etapa de muntanya d'aquesta edició de La Vuelta, amb un recorregut exigent de 158,5 quilòmetres que ha acabat a Arinsal (Andorra) amb la victòria del campió belga, guanyador de la darrera edició de la cursa.Abans de la sortida, l'alcaldeha tallat la cinta commemorativa d'inici de l'etapa, al costat de la regidora d'Esports i Festes,, del director general de La Vuelta,, i del president de la Unió Ciclista Mig-Món,També s'hi ha fet un minut de silenci en record del ciclista belga, de 22 anys, que va morir fa pocs dies a conseqüència de les ferides que va patir en un accident de trànsit mentre entrenava.La presència de La Vuelta 2023 al Bages ha permès veure de prop els principals noms del, a més de participar en l'ambient intens d'una gran cursa.Al llarg del matí, eli elhan estat els grans centres de l'activitat prèvia a la sortida, amb una presència massiva de persones afeccionades de Súria i d'altres poblacions en l'acte de control de signatures dels corredors participants i en l'espai de carpes promocionals dels patrocinadors.El desplegament de La Vuelta 2023 ha obligat a aplicar diferents, com el tall de la carretera de Manresa i del primer tram de la carretera de Balsareny, i l'ús de diferents espais com a llocs d'estacionament dels vehicles relacionats amb la celebració de la cursa.A causa d'aquests talls de trànsit, les entrades i sortides per l'entrada sud de Súria s'han hagut de fer a través de les, gràcies a la col·laboració de l'empresa minera. La supervisió de la seguretat i de la mobilitat de la prova al seu pas per Súria ha anat a càrrec dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local.