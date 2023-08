​La pirotècnia més espectacular pren el relleu a la pluja en un Castell de Focs abraçat per Queen

FOTOS Piromusical del cor de Catalunya (Festa Major de Manresa 2023) Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Previous Next

Ampli dispositiu de seguretat

Show must go on. Amb aquesta mitiquíssima cançó de la banda britànicaacabava eld'enguany, emmarcat en la. De fet, la peça culminant no hauria pogut estar més encertada: l'espectacle ha de continuar, deia Freddie Mercury. I a la capital del Bages, malgrat elsi les incerteses per com s'acabaria comportant el, va acabar passant això: que el xou va poder celebrar-se sense patir ni una mica per laQuan encara faltaven més de tres hores perquè engegués, elja començava a rebre els primers espectadors que, ben previsors, van decidir passar-hi la tarda mentre s'asseguraven un bon lloc des d'on veure el. De fet, aquest emplaçament va acollir, des de les sis de la tarda, diverses propostes per aque van ajudar a crear caliu en una jornada marcada per la considerable; una baixada que va provocar que gran part dels assistents optessin per vestir-se ambA lesdel vespre, s'enlairaven els primersque, juntament amb les carretilles, les palmeres, els sortidors, els volcans, les fonts i les bateries, van ser els protagonistes d'una vetllada que va durari que van amenitzar, de principi a fi, les cançons de Queen.Tal com explicava l', amb la voluntat que el Piromusical del cor de Catalunya s'efectués amb les màximes mesures de seguretat possible, es va crearentre les quals hi havia agents de Mossos d'Esquadra i de les policies locals de Manresa, Sant Fruitós i Santpedor; membres de l'ADF Pla de Bages; Bombers; Protecció Civil de Manresa i Sant Fruitós; personal de manteniment de l'Ajuntament, i voluntaris de la Creu Roja.Aquests darrers, des de les sis de la tarda, van col·locar-se a les entrades del Parc de l'Agulla i van repartir braçalets de paper de colora tots els infants, en els quals les famílies hi havien d'anotar un número de telèfon per, en cas de, poder actuar amb la màximai celeritat.Pel que fa a les incidències, en destaca sobretot una, que va portar diverses persones a acudir a lade Creu Roja: la causa? Unen un dels vàters portàtils, que, després d'atacar unes quantes víctimes, va ser retirat pels bombers.