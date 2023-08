El CE Manresa supera l'Escaldes en un partit de tràmit abans de la lliga (3-0)

Elha guanyat el partit de Festa Major contra el campió de les tres darreres lligues andorranes, l', en un partit en què s'han mostrat molt superiors tot i que no han fet efectiu aquest domini fins a la segona part quan han jugat amb superioritat.Durant la primera part, els homes dehan tingut fins a quatre oportunitats clares de gol, amb Álex Pachón com a protagonista. Al segon període, l'entrada deha revolucionat l'atac. Al minut 52 ha estat l'autor del primer gol manresà. Quatre minuts més tard,s'ha atrevit des de fora de l'àrea amb un gran gol. Finalment, al 80,ha aprofitat un error del porter visitant per marcar a porta buida.A banda del gol, Baquero ha xutat quatre vegades més durant aquest segon període. Omar i Javi López també han tingut les seves oportunitats. El proper dia 3 de setembre, el CE Manresa iniciarà la lliga a Sagunt contra l'A la prèvia del partit d'ha fet la presentació del primer equip, que ha estrenat la nova equipació