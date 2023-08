El Baxi Manresa comença la pretemporada amb bona nota (65-70)

Elha estrenat la temporada amb una victòria davant l'per 65-70. Els dehan aprofitat que la majoria de jugadors ja es coneixen per oferir bons moments de bàsquet.ha mostrat un alt ritme competitiu. I jugadors comtambé han estat a un bon nivell. D'entre els nous,necessiten més temps si bé el segon ha assumit la responsabilitat en els moments en que el partit hagués pogut fer un tomb., un dels jugadors a prova, ha aprofitat els minuts que ha tingut i ha demanat clarament que se li doni una oportunitat. En canvi,ha demostrat que l'ACB no és la seva competició. El Baxi Manresa ha anat sempre al davant excepte els empats a 2 i a 4 i ha gaudit d'una màxima renda de 19 punts.Brandon Taylor, Travante Williams,, Marcis Steinsberg i Martinas Geben han estat els cinc jugadors escollits per iniciar el primer test de pretemporada. Per part de l'UCAM Múrcia han sortit Lude Hakanson, Dylan Ennis, Dustin Sleva, Howard Sant-Ross i Mouse Diagne. El Baxi Manresa ha sortit millor que el seu rival. Geben ha estrenat el marcador des del punt de personal. Williams ha estat participatiu tot i que ha mostrat força imprecisions. En canvi, més encertat estava Brancou Badio. El senegalès ha convertit dos triples seguits i ha mostrat arribar en. L'africà és el jugador amb més ritme a l'haver jugat elamb la seva selecció. Poc a poc, el Baxi Manresa anava obrint forat. A aquesta bona dinàmica hi ha ajudat el serbi Nikola Jovanovic. El pivot, a prova, ha acabat els primers deu minuts amb sis punts i tres rebots. Al cantó negatiu, ha computat dues pèrdues. Taylor s'ha anat entonant i també s'ha estrenat des de la línia de tres punts. Al final del primer quart, el Baxi Manresa dominava amb claredat (11-24).Badio ha eixamplat més la distància abans que Ennis sumés dos triples seguits que podien iniciar la reacció de l'UCAM Múrcia. Jou i Geben s'han encarregat d'avortar-la. Jovanovic seguia mostrant les seves bones actituds. Unaaprofitant una assistència de Pérez posava una nova màxima diferència entre els dos equips (19-37). Els murcians han intentat novament reaccionar. Tot i ser només el primer amistós de pretemporada, tampoc volien arribar al descans sense cap mena d'opció. Però el Baxi Manresa ha sabut mantenir-se ferm i ha tancat la primera part amb una còmoda renda (26-40).Geben i Williams han posat una nova màxima renda només tornar dels vestidors (26-45).ha assumit el paper de salvador del seu equip i ha liderat un parcial de 10-0 que ha obligat Pedro Martínez a reaccionar. Taylor ha sumat un triple que ha estat vital en aquell tram de partit. Com també ho ha estat el quart que ha aportat Badio. Elha ajudat el Baxi Manresa en els moments en què tenia més dificultats. Aquests encerts han permès els bagencs afrontar els darrers deu minuts ben posicionat (44-57).L'UCAM Múrcia ha estat el clar dominador dels minuts inicials del quart definitiu. Després de molts minuts, la distància entre els dos equips ha baixat dels deu punts (51-59) encara amb sis minuts per jugar. Al Baxi Manresaen atac. Taylor ha assumit galons en un moment en què els murcians eren superiors i amenaçaven el triomf manresà. Sis punts seguits del base eren aire pur. Han estat unes accions que permetien al Baxi Manresa tenir un marge de seguretat. Amb 62-68, Steinbergs sumava una cistella ique podia sentenciar el partit. El letó ha errat el tir lliure. No obstant, els de Pedro Martínez han sabut mantenir el seu domini i han estrenat la pretemporada amb triomf (65-70).Incidències:no ha participat en el partit. En canvi, els jugadors a prova Nikola Jovanovic i Jonas Zoore i el jovehan disposat de minuts.