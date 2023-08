Juan Pablo Vaulet continuarà una temporada més al Baxi Manresa

Elha comunicat aquest dissabte quecontinuarà defensant la samarreta de l'equip bagenc la temporada 2023-24. L'argenti, de 27 anys i 1,99 metres d'alçada, es converteix en el novè jugador que continua alrespecte la plantilla de la temporada passada. Vaulet va fer unes mitjanes de 8 punts, 4,2 rebots i 0,9 assistències per partit la temporada passada i va demostrar ser unjugant tant com a aler com d'ala-pivot.Serà la cinquena temporada que l'argentí al Bages. Vaulet va firmar pel Baxi Manresa lai va passar-hi dues temporades. L'estiu de 2022 va signar contracte amb l', Però ahi va ser uns pocs mesos i va tornar a Manresa a finals del mateix 2022. Hi va acabar el curs i després ja no se n'ha mogut.Aquesta notícia ha estat rebuda amb molta satisfacció entre els