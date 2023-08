Núria López Bigas demana en el pregó de Festa Major que Manresa treballi per ser un pol de recerca i innovació

Manresa, ciutat del coneixement

Monistrolenca de naixement i manresana d'adopció, la científicaha pronunciat aquest dissabte al migdia el pregó de laal saló de sessions, una intervenció en la qual ha lloat el, ha reivindicat el paper de la dona i ha advocat per aprofitar elper ser, en el futur, un important pol de recerca i innovació internacional.Ha obert l'acte la regidora de Cultura i Festes,, que ha fet un llarg agraïment a totes les persones, entitats i personal municipal que fan possible la Festa Major.López Bigas ha iniciat el seu parlament manifestant el seu "agraïment" per ser convidada a fer eli reconeixent que aquesta petició havia estat una "sorpresa", perquè "els científics acostumem a passar molt desapercebuts ". "És una gran responsabilitat", ha dit, "i ho sento com un reconeixement, no només a la meva persona, sinó com un reconeixement a la ciència i als científics, en particular als".De seguida, la pregonera s'ha endinsat en la història per recordar elsaconseguits en els darrers 500 anys, i ha reivindicat el rol de les dones en aquest món: "s'han fet grans avenços, però el crèdit se l'ha emportat només la meitat de la població". Ha explicat que al centre de recerca on treballa actualment només hi ha sis dones dels 28 directors de grup. "Aquestes proporcions malauradament es repeteixen en altreso posicions de lideratge en ciència. I no és que les dones tinguem menys capacitat, en absolut", ha afegit.Tot seguit, López Bigas, després de defensar i lloar l', ha parlat de la seva trajectòria professional. Ha recordat que va estudiar a l'de Manresa abans de fer la carrera de Biologia a la. Aquells anys "vaig absorbir el coneixement que hi havia sobre la vida, els teixits, les cèl·lules, l'evolució i la genètica, però el que ara faig en el meu dia a dia era inimaginable en aquell moment". La pregonera ha explicat que ara, gràcies als gran avenços d'Internet, els superordinadors i la intel·ligència artificial, podem "analitzar el genoma de milers de tumors per entendre com s'inicia el càncer, com evoluciona i, sobretot, com aturar-lo".Abans d'entrar a la part final del discurs, López Bigas ha fet somriure als assistents quan ha parlat de lai ha explicat, en to de broma, que va demanar a Chat GPT que li elaborés "un discurs de Festa Major escrit per una científica".En la part final del seu discurs, la pregonera ha defensat la necessitat d'impulsar una societat amb, atès que "els avenços de la ciència ens afecten directament". I ha reclamat que Manresa agafi "la batuta i es converteixi en una ciutat exemplar que promocioni la cultura científica" per esdevenir "unde projecció internacional". En aquest context, ha citat el projecte de lai ha assegurat que la ciutat "té unaaquesta transformació: no està lluny de Barcelona i té un aeroport internacional relativament a prop. Ja disposa d'un ecosistema universitari i d'innovació interessant, que inclou la, la, l', entre altres. Siguem conscients que les planificacions i decisions de c om es desenvolupa aquest pla que es fan avui, poden tenir conseqüències molt importants per a la Manresa del futur, la Manresa de d'aquí a 10, 20 o 30 anys".Per acabar, la pregonera ha desitjat a tothom una bona festa major i ha fet una crida a participar-hi "ambper tothom". El seu discurs ha estatper un públic que ha acabat dempeus.Tot seguit, l'alcalde de Manresa,, li ha fet entrega del diploma de pregonera i d'una petita escultura feta amb roca deli amb el cor de Manresa. En el seu discurs, el batlle ha agafat la proposta que ha llançat López Bigas de fer de Manresa una ciutat referent en recerca i innovació internacional, amb la Fàbrica Nova com a punt original, i ha demanat a la ciutadania que s'hi afegeixi de manera entusiasta: ". Sumem plegats, treballem en equip, arremanguem-nos cadascú des del seu àmbit per fer-ho possible; no ens posem límits d'entrada a l'ambició", ha dit Aloy, que ha fet una crida a "mirar la ciutat amb ulls positius; a fer pinya per fer realitat els projectes, grans i petits, que tenim per davant".L'acte s'ha clos amb l'actuació de l'. Dirigit per, ha interpretat Ma volentat amb la raó s'envolpa, de, i, himne nacional de Catalunya. El pregó ha estat traduït de manera simultània per un intèrpret de la