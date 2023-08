Meritxell Soler supera el doble repte al Mundial de marató: primera estatal i 27a classificada

La bagencaha aconseguit el doble repte que s'havia marcat per a la prova dedelque se celebra a. L'atleta de l'ha creuat la meta en molt per davant del seu objectiu de fer-ho entre la 30a i 35a plaça , i ser laper assegurar-se la participació alsde 2024.La prova ha estat molt dura, amb. La santjoanenca ha marcat unaque l'ha fet passar de la posició 44 al quilòmetre 10 (35'48"), a la 42a a la mitja mataró (1h12'39"), la 36a en el quilòmetre 30 (1h49'19", i la 27a a meta, amb un temps de 2h34'38".Soler ha mantingut undurant tota la prova, que li ha permès que, tot i les condicions meteorològiques, trobar-se bé, ia mesura que avançava en el circuit urbà i tancat de la capital hongaresa.Les altres dues representants estatals no han tingut una carrera tan plàcida. La plusmarquistaha finalitzat 38a amb el seu millor temps de l'any, 2h37'10", iha abandonat al quilòmetre 26.La prova, d'un clar to africà en les seves primeres posicions ha estat guanyada per l'etíop(2h24'23") per davant de la defensora del títol, la també etíop(2h24'34"). Ha completat el podi la marroquina(2h25'17").