The Tyets aplega 16.000 ànimes en l'estrena dels concerts de gran format de la Festa Major de Manresa

Laha estrenat els concerts de gran format al carrer Sallent del polígon dels Dolors amb un ple fins a la bandera ambaquest divendres. El grup de mataró ha aplegat, segons la Policia Local, que han pogut ser més a prop del grup gràcies a la nova situació de l'escenari, però que, en alguns casos, no han pogut seguir-ne l'evolució per tenir-ne l'angle de visió molt tancat.La novetat d'enguany, respecte dels dos concerts dels Catarres d'edicions passades, amb l'escenari a tocar de la cruïlla del, ha permès que els espectadors omplissin tots dos carrers amb un, cantant totes les cançons, però sense la millor de les visions per seguir l'evolució dels protagonistes de la nit.The Tyets ha repassat tots els seus temes festius, amb uni còmplice dels seus gestos, amb estelades i molts detalls independentistes, que ha arribat aa la part final del concert. La interpretació de, a punt d'acabar, ha estat apoteòsic i ha deixat el públic en pujada per acabar l'actuació.El proper concert al carrer Sallent serà aquest dissabte, també a partir de les 11 de la nit, amb