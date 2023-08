Esteve Olivellas: «La FCF decidirà dimarts si demana la dimissió de Rubiales»

El delegat del Bages-Berguedà-Cerdanya de la(FCF) i membre de la seva junta executiva,, ha assegurat aque tots els membres de la junta federativa, "inclòs el president", consideren que les actituds mostrades pel president de la(RFEF),, durant la final del Mundial de futbol femení, "i dels dies posteriors", "".Ho ha afirmat després que, preguntat sobre la seva possible dimissió, el president de la FCF, Joan Soteras, hagi dit mentre entrava a l'd'aquest divendres que són "coses que passen", per afegir-hi que "escoltarem què ens explica" i davant la pregunta de si li donaran suport ha assegurat que "ho intentarem" Olivella, que diu que encaraaquestes declaracions més enllà de la "interpretació" que els mitjans n'han fet, assegura que, com tota la junta, també Soteras "està". "Soteras ha dit que escoltaria les explicacions de Rubiales i que a partir d'aquí intentaria donar-li suport", ha raonat Olivella, que ha afegit que "abans de prendre una postura oficial".En aquest sentit, però, el delegat del Bages de la FCF considera que amb la intervenció de Rubiales "", i per això la FCF ha convocat unaper al proper dimarts "on es decidirà si".Olivella ha explicat aque no sondejaran els clubs catalans sobre el disgust per tot plegat "des del dia de la final fins a avui mateix", perquè "entenem que no cal:". El que decidirà, doncs, la FCF el proper dimarts és bàsicament "si demanem la dimissió de Luís Rubiales com a president de la RFEF o no. Res més, laes indiscutible".