L'Ajuntament de Manresa iniciarà dimarts les obres de remodelació del Parc Vila Closes

Actuacions de millora aprovades pel veïnat en referèndum

Josep Vila Closes, un gran artista i molt estimat al barri

L'iniciarà aquest dimarts 29 d'agost, just després de la Festa Major, les obres de remodelació del, el principal espai de lleure del, dedicat al pintor manresà. Els treballs tenen un cost de 245.967,76 euros i es preveu que s'enllesteixin en dos mesos.El projecte que es durà a terme es va consensuar amb lai inclou els compromisos adquirits el 2011 que faltaven per executar, consistents en lacentrals d'acer. D'acord amb els veïns, es retiraran tres de les quatre cares de cada estructura, i se'n mantindrà una amb la voluntat deque actualment tenen. Amb la mateixa idea,d'accés interiors, cobertes de plantes. Pel que fa a l', ara vinculat a les estructures, es retirarà i es farà tot de nou a la part pavimentada.A més a més d'aquestes actuacions, ja pactades el 2011, el projecte n'incorpora de noves. Així,amb una base de formigó nova, amb la finalitat que aquest material tingui un millor comportament davant l'acció de les arrels dels arbres. Per tal de guanyar verdor, també es faranals espais on hi havia hagut llambordes, i que ara són sorrals, i es plantaran. Així mateix, i per procurar-ne un bon manteniment, s'instal·larà un. I també es millorarà el. La proposta d'actuació afecta una superfície de 2.461,70 metres quadrats.L'actuació forma part de l'acord subscrit el 2011 entre l'Ajuntament de Manresa i la Comissió Ciutadana del Parc Vila Closes per donar resposta a lessobre l'espai, a través del qual es va encarregar un projecte de millores que va ser ratificat pel veïnat en referèndum l'octubre de 2012, en una consulta on la majoria de veïns van votar a favor d'executar les millores al parc , per fases i tenint en compte la disponibilitat pressupostària.La proposta de millora, elaborada per l'arquitecte, preveia un total de quinze intervencions, que es van anar executant per fases. L'agost del 2013 es va retirar l'estructura metàl·lica més propera a lai es van col·locar baranes per millorar la seguretat. El 2014 es va canviar la, es va col·locar una nova escala d'accés al xamfrà sud-est, es va substituir el paviment de llambordes a l'avinguda Tudela i es van plantar arbres. El 2016 es va fer la substitució de sis arbres que no havien arrelat i es vaa la vorera de l'avinguda Tudela. I el 2019 es va instal·lar una novaal parc i es va millorar el paviment de llambordes. Amb aquestes actuacions, s'havia donat compliment als compromisos previstos a excepció del desmuntatge de les estructures centrals, que finalment es retiraran ara.Josep Vila i Closes fou un(1921-2005). Va fer nombroses exposicions tant a la seva ciutat, Manresa, com a Catalunya i a l'estat espanyol. Va obtenir infinitat de premis amb els seus paisatges i les seves marines, plenes de llum i color. La seva és una pintura fortament arrelada a la terra, com la seva actitud cívica i patriòtica, que en els darrers anys li va ser reconeguda amb la concessió de la(2001), el(1999) i el(2003).Va ser un pintor molt popular i compromès de ple amb el seu barri de Saldes – Plaça Catalunya, que estimava profundament. De manera pòstuma, el 2008, l'va recollir més de mil signatures perquè el nou parc del barri portés el nom de Parc pintor Vila Closes. Es va inaugurar el dissabte 17 d'octubre de 2009.En el desè aniversari de la mort de Josep Vila Closes, el 25 d'abril del 2015, es va inaugurar una. L'escultura —creada pel manresà— està situada a la cruïlla de l'avinguda de Tudela i del carrer de Miquel Martí i Pol, molt a prop d'on vivia Vila Closes.