Afectacions a la mobilitat per l'organització dels actes de la Festa Major de Manresa

Els actes de Festa Major de Manresa organitzats a carrers, places i altres vies comporteni elper rutes alternatives. Els concerts de, lade dissabte, elde diumenge i elde dilluns són els actes que més cal tenir en compte a l'hora de desplaçar-se.Les afectacions de trànsit comencen aquest divendres amb motiu de la visita a l'en el marc de les visites a la. A partir de 2/4 de 5 de la tarda i fins a 2/4 de 9 del vespre, es tallarà el trànsit de vehicles ali al. Els vehicles que circulin pel carrer Barreres es desviaran pel carrer Santa Maria i el carrer Arbonés en direcció al passeig de la República.Amb motiu dels concerts alde The Thyets i Dj Bulma Beat, divendres, i de Buhos, dissabte,al carrer Sallent entre la plaça Prat de la Riba i el carrer Avinyó, i al carrer d'Artés entre la Carretera de Vic i l'avinguda dels Dolors.A partir d'aquest divendres i fins diumenge es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Sallent entre la plaça Prat de la Riba i el carrer Avinyó del. Els vehicles que circulin pel carrer Sallent en direcció al centre de la ciutat es desviaran pel carrer Avinyó en direcció a la carretera de Vic. També es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Artés entre l'avinguda dels Dolors i la carretera de Vic del Polígon Industrial Els Dolors. Els vehicles es desviaran pel carrer Avinyó per poder accedir al carrer Sallent en direcció alDissabte de 2/4 de 6 de la tarda fins a les 9 del vespre amb motiu de la Cercavila popular es tallarà el trànsit i es faranen el següent recorregut: plaça Sant Domènec, Muralla del Carme, Passeig Pere III, carrer Guimerà, Muralla del Carme i carrer Nou. Durant les mateixes hores i per la celebració de laa la plaça Neus Català Pallejà, es tallarà el trànsit de vehicles pel lateral delentre la plaça Espanya i el carrer Guimerà. Es mantindrà l'accés i sortida d'des de la plaça Espanya. A partir de les 6 de la tarda, es tallarà el trànsit del lateral del passeig Pere III entre la plaça Espanya i el carrer Guimerà costat carrer Canyelles. Els vehicles que circulin pel Passeig es desvi aran pel carrer Canyelles i el carrer Circumval·lació.Pel que fa al, les línies L1 Balconada, L2 La Parada i L3 Mion, es veuran afectades pels desviaments de trànsit establerts. Podeu consultar les afectacions del servei a través de l'APP de Bus Manresa, a través de la seva web o trucant al telèfon 93 875 71 50.També el dissabte, de les 7 del matí fins a les 3 de la tarda hi haurà afectacions a la mobilitat per la celebració de la. En aquest cas, es prohibirà l'estacionament de vehicles i es tallarà al trànsit l', entre el carrer Valentí Almirall i el carrer Balmes, en tots dos sentit de circulació.De cara a diumenge i arran del Piromusical que se celebrarà al, a partir del matí no es podrà estacionar vehicles als aparcaments i zones properes al Parc, i a partir de les 5 de la tarda i fins a aproximadament a 2/4 de 12 de la nit es tallarà el trànsit de vehicles a diversos vials a l'entorn del Parc de l'AgullaEs tallarà la sortida de laManresa Nord-Agulla en tots dos sentits de la via. Es tallarà la circulació de vehicles de la carretera de Santpedora l'alçada del carrer Santa Joaquima i fins a la rotonda d'enllaç amb la(rotonda de Tennis Manresa). La mobilitat entre el carrer de La Pau – Santa Joaquima i el Parc de l'Agulla s'establirà de la forma següent: tots dos carrils de circulació seran de sentit únic en direcció al Parc de l'Agulla. El carril de la dreta serà exclusiu per a vehicles que, quan arribin a la rotonda, caldrà que es desviïn obligatòriament per l'accés de la carretera C-55 en sentit Barcelona. Pel que fa al carril de l'esquerra, es reservarà als vianants.La línia de bus L7 Festius realitzarà l'al Parc de l'Agulla a les 18.20 h, amb sortida des de la parada d'Hospital Sant Joan de Déu a les 17.35 h i des de Guimerà a les 18 h.El Correfoc, que dilluns tancarà els actes de la Festa Major, afectarà lapels següents carrers a partir de les tres de la tarda: Infants, Muralla del Carme (carretera de Vic – plaça Infants), plaça Infants, Puigterrà de Dalt, Joc de la Pilota, Dama, Llussà, Carme, plaça del Carme, plaça Mil-Centenari, Pedregar, plaça Pedregar, Metge Planes, Nou, Canal, Sant Miquel, baixada del Carme, plaça Sant Ignasi Malalt, plaça Major, Cap del Rec, plaça Hospital, Sant Andreu, plaça dels Drets, Sobrerroca, passatge Amics, Santa Llúcia, plaça Immaculada, Galceran Andreu, Codinella, baixada del Pòpul, baixada de la Seu, Vallfonollosa, plaça d'en Creus, Na Bastardes, baixada de Na Bastardes, Piques, Fontanet, plaça de la Reforma (des del Pont de la Reforma), Alfons XII, Llops, plaça Llisach, Plana de l'Om, Born, Urgell, Vilanova, Sant Domènec, Barreres (des del carrer de la Mel), plaça Gispert, Talamanca, Cirera, Santa Maria, plaça Montserrat, Arbonés, Campanes i Sant Francesc. S'anul·larà la parada de transport públic interurbà Plaça Europa.