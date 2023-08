Festa Major de Cardona 2023: el programa

La Festa Major de Cardona 2023 celebrarà enguany el 600 aniversari de l'arribada de la Mare de Déu del Patrocini al poble i altres aniversaris rodons d'entitats i activitats. No hi faltaran les activitats més tradicionals, com el Corre de Bou, amb més de 600 anys d'història, o el ball de Bastons, que en suma més de 300. Tot plegat, però, combinat amb concerts de grups com The Tyets, Vizuri o Mitjanit, entre més de quaranta activitats.

Programa de la Festa Major de Cardona 2023 by La muntanya russa on Scribd