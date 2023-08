El centre de visitants del Geoparc reobre a partir del cap de setmana a l'antic CAT de Sallent

Cinc panells lluminosos

Elreobre les portes al públic a partir d'aquest cap de setmana a l'de. L'espai obrirà tots els dissabtes, diumenges i festius de 2/4 de 10 del matí a les 2 del migdia i es consolida com l'espai informatiu de referència delamb una atenció al públic en català, castellà i anglès. La reobertura ha estat possible gràcies a una subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya.El conseller de Turisme del, destaca que "poder tornar a obrir aquest espai era del tot necessari i esdevé una magnífica oportunitat pel nostre territori ja que ens permetrà que el públic l'identifiqui com l'equipament referent en la difusió del patrimoni del Geoparc".Més enllà d'oferir informació del Geoparc, el centre també organitzarà diferents activitats entre les quals hi hauràal voltant de l'espai, tastos de, activitats, rutes guiades, xerrades, projeccions d'audiovisuals, etc.El centre ofereix informació sobre el Geoparc a través de cinci un audiovisual i vol ser la porta d'entrada i punt de referència per totes aquelles persones que visitin el Geoparc, oferint una visió global de la. Als panells s'hi pot conèixer quins són els principals valors geològics del territori, quins recursos turístics hi ha, els principals elements patrimonials i culturals i també què és un geoparc i com funciona la xarxa de geoparcs de la UNESCO.