El restabliment del doble sentit de circulació a la carretera de Santpedor es farà finalment dimecres

ha comunicat a l'que, per motius tècnics, el tall de trànsit ali el restabliment del doble sentit de circulació a la, que s'havia previst per dimarts 29 d'agost, es farà finalment dimecres 30 d'agost.Tal com ja es va explicar, el tall es farà al carrer Sant Antoni Maria Claret, entre la carretera de Santpedor i el carrer Pare Clotet, en el marc de les obres que Aigües de Manresa està desenvolupant pera la carretera de Santpedor, entre la plaça Mallorca i la plaça Bonavista.Les afectacions tindran una. No es podrà accedir al carrer Sant Antoni Maria Claret des de la carretera de Santpedor. Els vehicles que circulin pel carrer Sant Antoni Maria Claret o bé que surtin de l'es desviaran pel carrer Pare Clotet en direcció a la carretera de Vic.El servei de, en totes les seves línies excepte la Línia 3 Mion, i els serveis dees veuran afectats pels desviaments de trànsit establerts. Es poden consultar les afectacions de Bus Manresa a l'App Bus Manresa, a la web www.manresabus.com o bé al telèfon 93 875 71 50. Pel que fa als busos interurbans, es pot sol·licitar informació a través del telèfon 93 874 68 00 (Estació d'Autobusos).En el marc de les mateixes obres, a partir de dimecres es restablirà ela la carretera de Santpedor, entre la plaça Bonavista i la plaça Mallorca.