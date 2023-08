La C‑55 surt a compte: Trànsit recapta 2,8 milions en més de 27.600 multes de radar en el seu tram sud el 2022

Una multa per excés de velocitat cada 42 segons a tot el país

Els conductors ocasionals, enxampats als radars més sancionadors

Superant la ratlla de les 20.000 multes l'any

Elva interposar 27.633 multes per excés de velocitat captades per radar al tram sud de ladurant el 2022, per un import total de 2.805.800 euros, a través dels cinc radars situats entre(Baix Llobregat). Aquestes quantitats augmenten fins a les 41.927 sancions per un import total de 4.321.000 euros si s'hi compten els radars del tram de lades del Bages. Les històriques reivindicacions en carreteres que té la comarca per arribar a la zona metropolitana pel Baix Llobregat o pel Vallès, són unaper a la Generalitat, a falta d'inversions per millorar-ne la fluïdesa.A més, el radar doble a la sortida o entrada del peatge de Manresa a lagenera a l'administració catalana 6.457 multes més amb unes sancions que s'enfilen fins als 742.300 euros. En total, les sortides sud del Bagesper a l'administració catalana. Tenir la comarca separada de Barcelona per unes infraestructures gens competitives li surt a compte a la Generalitat.A nivell de comarca, sumant-hi els radars de la C-16, la C-25 i el tram nord de la C-55, l'any 2022va interposar 41.759 multes per excés de velocitat captades per radar, per un import total en sancions de 4.426.300 euros.El Servei Català de Trànsit (SCT) va interposar 758.659 multes per excés de velocitat arreu del país l'any passat, és a dir, una mitjana d'una sanció cada 42 segons. L'import reclamat per l'autoritat als infractors en total va arribar als 83 milions d'euros. Les xifres són similars a la mitjana dels deu últims anys, segons dades del SCT. En declaracions a l'ACN, l'autoritat nega un afany recaptatori i justifica els 200 radars en funcionament, 40 dels quals, de tram, amb una reducció d'accidents amb morts o ferits greus "d'entre el 65% i el 80%" a les zones on hi ha cinemòmetres. El de tram de l'entre(Montsià) i el de la C-31 a(Baix Empordà) són els que més multen a Catalunya.Segons les mateixes dades, els dos radars van caçar gairebé 60.000 conductors l'any passat cadascun, cosa que s'ha traduït en multes que, en global, superen els 13 milions d'euros. De mitjana, cada dia tant un radar com l'altre arriben a fotografiar uns 160 vehicles que superen els límits de velocitat. El radar de tram de l'autopista a lesés, de fet, el que més va multar de tot Catalunya. Situat en sentit nord, va posar fins a 59.036 sancions durant el 2022, que traduïdes en xifres sumen un import de 6,6 milions d'euros.Per darrere d'aquest, l'altre radar que més multa ja s'ha convertit en tot un clàssic. És el que es troba a la C-31 en sentit nord, just després de la sortida que porta cap ai Castell d'Aro. Aquí, el límit de velocitat és de 80 km/h i, durant el 2022, va posar 57.927 sancions (que traslladades en euros sumen 6,52 milions d'euros). I, de fet, si es mira l'històric, les multes de velocitat en aquest punt delno han parat de créixer en els últims cinc anys. El 2021, amb aquest radar es van interposar 44.293 sancions. El 2020, en plena pandèmia, la xifra va ser de 27.349; el 2019, de 22.434; i el 2018, de 16.401.El de l'AP-7, en direcció, i el de la C-31, en direcció a, són els que han detectat més infractors en el conjunt dels últims deu anys, entre el 2013 i el 2022, amb 469.281 i 368.490 sancions, respectivament. El coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat del Servei Català de Trànsit, Òscar Llatje, justifica la incidència especialment alta en els dos punts, i particularment en el de l'AP-7, explicant que el percentatge de conductors habituals que ja coneixen on són els cinemòmetres comparat amb la gent de pas "és molt petit" comparat amb altres zones amb menys multes registrades. El de la C-31, una zona turística, també té un alt component de conductors ocasionals.A més, són "autopistes, vies molt rectes", amb una "conducció molt còmode", cosa que fa que baixi la sensació d'estar conduint a molta velocitat. En el cas del de l'AP-7, entre els quilòmetres 343 i 325, s'hi afegeix que hi ha un cartell d'inici de radar tram, però no un de final. Aquesta circumstància, que està "feta expressament", segons Llatje, provoca un "cert component de relaxació" al cap d'uns quilòmetres d'entrar, cosa que porta a la infracció a alguns conductors.El pòdium de radars més sancionadors el 2022 el completa l'antic cinemòmetre de la, en sentit Barcelona, amb 36.099 multes i 3,8 milions d'euros en sancions. A, també en destaca un altre, situat a la mateixa carretera a l'altura de-en aquest cas, en sentit- que l'any passat va caçar 21.656 infractors, amb multes per valor global de 2,24 milions d'euros.A banda d'aquests radars, n'hi ha quatre més a Catalunya que l'any passat van superar la ratlla de les 20.000 multes. Són els de l'(Les Garrigues) amb 22.994 sancions per import de 2,68 milions d'euros; el de la C-31 a(Baix Empordà), situat precisament a pocs quilòmetres del de Castell d'Aro en el mateix sentit, que va sumar 22.948 multes per valor de 2,6 milions d'euros, el de l'autopista AP-7 a l'(Baix Ebre), amb 20.822 sancions de velocitat i 2,49 milions d'euros d'import global, i el de la C-31 a(Barcelonès), en sentit nord, amb 20.636 multes i 2,32 milions d'euros exigits.Per contra, a l'altra banda de la balança s'hi situen aquells radars que menys multen del país. Segons recull l'estadística, durant el 2022 hi va haver tres cinemòmetres que no van arribar a les cent sancions anuals. Són el radar de tram de la(Gironès) en sentit(Baix Empordà) amb 52 multes; el de l'N-260 a(Alt Urgell) amb 69 sancions, i el de la B-124 a(Vallès Occidental) amb tan sols 10 multes.En el conjunt dels 10 anys entre 2013 i 2022, el de l'AP-7 a l'alçada d'encapçala el rànquing, (469.281 multes), seguit del de la C-31 a Castell d'Aro (368.490), el de la C-31 a Badalona (207.170), un a l'AP-7 a l'alçada d'Ulldecona direcció(203.933) i el de l'AP-2 a l'Albi (173.857).