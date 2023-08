La guanyadora del 93è Concurs d'Artistes Manresans: «El premi és fruit d'un descuit»

L'accèssit, rebutjat

En el dia més artístic de tota la, Manresa va viure, perany consecutiu, una nova edició de l', un certamen impulsat peli l'de la ciutat que pretén posar en valor i fer d'altaveu deldintre de l'àmbit de les arts plàstiques. Com cada any, la jornada es va dur a terme a l', i va comptar amb la presència de prop d'un centenar de persones, entre les quals s'hi trobaven l'alcalde; els regidors, i representants del Cercle Artístic, entre els quals el seu president,Després d'una primera benvinguda a càrrec de la màxima responsable dedel consistori -Tània Infante-, va donar-se a conèixer l'obra premiada. Es tracta d', de la manresana, una creació pictòrica de gran format, de tècnica mixta, "que", assenyala en aquest diari l'autora, que és eldel certamen en qüestió (l'any 2008 ho va fer ambi el 2018, amb). De fet, somriu, "haver guanyat, en aquest cas, és fruit d'un descuit", perquè ", però resulta que" que establien les bases. "Vaig deixar, durant un any sencer, el quadre darrere la porta de l'òptica que regento, esperant poder-lo presentar aquest 2023", confessa. L'espera, doncs, ha acabat valent la pena.Seguint en la línia estilística que defineix l'artista, Elements, és una composició sobre, de la qual "en destacaria, sobretot, lesque hi ha, moltes de les quals sorgides de l'equivocació", exposa Salat. Amb els tons terrosos com a principals protagonistes, l'obra conté diferents tècniques, com el, lao el. També és destacable l'ús de l'anomenat, un destil·lat del petroli que ajuda a donar un aspecte més envellit i antic a la fusta, i que encara potencia més elsAbans de donar a conèixer el veredicte final, Joan Carrió va explicar als assistents que en l'edició d'enguany, la persona a qui s'havia decidit atorgar l'accèssit,"per motius personals". Després de conèixer la notícia i de deliberar-ho amb el jurat del certamen, va decidir-se no donar-lo a cap altra obra i deixar-lo desert. Recordem que la dotació econònica del primer premi són, i la de l'accèssit, 500.En el seu torn de paraula, el president del Cercle Artístic també va detallar que en la 93a edició del concurs s'hi havien presentat un total de, una més que en l'any passat. La majoria, pintures de gran i mitjà format, a excepció de dues. Pel que fa als artistes participants, el mateix Carrió assegurava en aquest diari que "són si fa o no fa", una dada que no determina res per ella sola però que sí que podria fer pensar que els artistes més joves de la ciutat, o bé no coneixen el premi o bé no senten que els interpel·li.