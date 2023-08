La sortida de la tercera etapa de La Vuelta situarà Súria en el centre de l'atenció ciclista

Restriccions a la mobilitat i estacionament

Diumenge 27 d'agost

ho té tot a punt per a la important sortida de la tercera etapa deel proper dilluns 28 d'agost. Després que la segona etapa hagi creuat el Bages des del coll de les Estenalles fins a Castellbell i el Vilar en un recorregut que finalitzarà a, la represa partirà de Súria en direcció afins a(Andorra).Davant la participació destacada de Súria en aquesta edició de La Vuelta 2023 com a punt d'inici de la tercera etapa, el proper dilluns 28 d'agost, l'Ajuntament ha fet unad'aquesta festa ciclista que es convertirà en un delsque s'han celebrat a la vila, amb la presència dels corredors més importants a nivell internacional.La sortida de l'etapa tindrà lloc a l'entorn de la, en l'accés sud al centre urbà, a les 13.15 h, en horari aproximat. Els ciclistes passaran per la travessia principal de la vila ien direcció a Solsona. Aquesta tercera etapa tindrà un recorregut de 158,5 quilòmetres i acabarà a Arinsal (Andorra).L'organització ha habilitatal llarg de la travessia principal de la vila per al correcte desenvolupament de la cursa sense entorpir el pas dels corredors. Una hora abans de la sortida es posarà en marxa laque precedeix habitualment el desenvolupament de cada etapa.El centre operatiu d'aquesta etapa de La Vuelta 2023 serà instal·lat al, que serà d'accés restringit per a les persones que disposin de l'acreditació corresponent. En aquest mateix espai del Rieral del Tordell tindrà lloc eldels ciclistes participants a partir de les 12.10 h, en horari aproximat.Durant el matí del dilluns 28 d'agost romandran instal·ladesde La Vuelta 2023 en el, amb accés lliure.La presència de La Vuelta 2023 a Súria comportarà l'aplicació de diferentsa partir del diumenge 27 d'agostLavetllarà per la correcta aplicació d'aquestes mesures i per donar resposta a possibles incidències derivades d'aquestes restriccions de mobilitat.