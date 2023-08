Salva Maldonado: «Seria molt difícil fer d'ajudant d'un altre entrenador»

Torna al club després de diverses temporades allunyat de la primera línia basquetbolística. Però una trucada del seu amicho va canviar tot.explica com es va gestar el seu retorn alper reeditar un tàndem que va ser exitós fa tres dècades.El Pedro (Martínez) em va trucar quan el Salva Camps va marxar a Girona per si volia ser el seu ajudant i, a partir d'aquí, va començar tot. Va començar una roda, vaig pensar en coses positives i negatives de la situació i només vaig veure coses positives. Vam enllestir-ho força ràpid i amb molta il·lusió.Seria molt difícil ser ajudant d'algun altre entrenador. Pensava que era una etapa tancada a la meva vida. He sigut ajudant cinc temporades. Després he estat primer entrenador molts anys. Crec que només podia tornar amb ell. La meva etapa com a entrenador està en un tram una mica final i no em plantejava coses com a primer. I al final ha quadrat tot per tancar una mica el cercle trenta-dos anys després a Manresa. Conèixer-ho tot, ser ben rebut... Han estat aspecte molt importants. Tothom en sortirà beneficiat.He de tirar molt enrere. Fa quasi trenta anys que vaig passar a ser primer entrenador. Però al final és bàsquet i tots som entrenadors. La tasca de cadascú ja la tinc molt païda i no crec que costi. De primer estàs una mica més al davant de tot però fer un pas al costat amb el recolzament del treball crec que és positiu. En el nostre esport, l'experiència es valora molt i té molta importància.És possible. Es va iniciar una etapa amb l'arribada del Pedro. També va arribar el Chichi Creus. Tot es va ajuntar i a la dècada dels noranta vam anar millorant i es va assolir la copa i la lliga. Va ser una època molt bona i vam gaudir molt. Es pot tornar a fer? Per èpoques anem bé. Som al 2023 i a veure si del 2020 al 2030 pot ser una bona etapa. Tenim nanos joves, molt il·lusionats i aquest any hem mantingut molt l'equip. Tinc bones sensacions.Entrenadors i vuit jugadors. Hi ha un entrenador que s'ha incorporat i queden dos jugadors per venir. Ja veurem qui arriba. La continuïtat és una part molt important de qualsevol projecte. La temporada passada no es va poder fer i la cosa va anar molt de nervis. La continuïtat no garanteix res però és una bona senyal.No, en aquests moments no m'hi veig. Ja ho he estat i no en tinc cap motivació. Ara faig altres tasques i intentaré ajudar al màxim.