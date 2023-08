El Torneig Interclubs Festa Major Manresa 2023 agafa el relleu a l'antic Interbarris

Guanyadors

Categoria masculina

CF Pare Ignasi Puig (2012, 2014 i 2016)

UE Balconada (2010 i 2018)

Gimnàstic Manresa (2015 i 2017)

CD Montcau (2008)

CF Font dels Capellans (2009)

FC Pirinaica (2013)

UE Sant Pau (2019)

CE Manresa (2021)

Categoria femenina

Gimnàstic de Manresa (2019 i 2021)

El2023, convocat per lade lai l'Ajuntament de Manresa, agafa el relleu de l'antic, que té els seus inicis el 2008.Aquest nou torneig d'inici de temporada, que coincideix amb la Festa Major de la ciutat, és obert als clubs de futbol de Manresa i a equips de la comarca fins a completar vuit equips en el quadre de competició de la categoria masculina i dos en la categoria femenina. En aquesta primera edició, hi participaran el(aquests dos últims tant amb equips masculins com amb equips femenins). Com a equips convidats del Bages hi participaranEl torneig es disputarà el dissabte 26 i el diumenge 27 d'agost, al, amb el FC Pirinaica com a club amfitrió. Els participants en la competició es dividiran en: al grup A, hi haurà CF Font dels Capellans, FC Pirinaica, CE Avinyó i Palillo FC; i al grup B, CE Manresa, Club Gimnàstic Manresa, UE Sant Pau Manresa i FC Sant Vicenç de Castellet. Les eliminatòries d'aquests dos quadres de competició es disputaran el dissabte 26 d'agost de les 4 de la tarda a les 11 de la nit en partits de 30 minuts.El diumenge 27 d'agost a partir de les 4 de la tarda es disputaran les duesi, a les 1/4 i 5 de 6 de la tarda, la, en un partit de dues parts de 45 minuts, que enfrontarà el FC Pirinaica i el Gimnàstic Manresa. Per cloure el torneig, es jugarà laa 2/4 de 8 del vespre, en un partit de dues parts de 30 minuts entre els guanyadors de les dues semifinals.Aquest dimecres s'ha presentat el torneig. Hi va assistir el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa,; el delegat al Bages, Berguedà i Cerdanya de la Federació Catalana de Futbol (FCF),; el subdelegat del Bages, Berguedà i Cerdanya de la FCF,, i representants dels clubs participants.El Torneig Interclubs de Festa Major Manresa mantindrà el palmarès de l'Interbarris, tenint en compte que l'equip que guanyidel torneig o bées quedarà la copa en propietat.