El caravàning s'estableix a Manresa i està a l'alça a la Catalunya Central

A Osona n'hi ha una dotzena i es vol seguir ampliant

Ampliant l'oferta de serveis

Elés un turisme que està a l'alça a la, on en els últims anys han crescut les àrees habilitades per. A comarques com el, eltenen clar que és unperquè els ajuda ai a reduir massificacions, potenciant zones poc conegudes. Durant la pandèmia van viure un boom amb eli ha continuat atraient visitants ara que ja no hi ha restriccions. "Cada cop s'intenten oferir més serveis perquè les àrees siguin més agradables", remarca, tècnica de Turisme del Consell Comarcal d'Osona. El perfil del visitant és sobretot familiar o de parelles, si bé també hi ha estrangers jubilats.han estrenat aquest estiu la primera. Es troba a lai compta amb un total de sis places d'. Els turistes que hi aparquen disposen d'i també una zona on poden buidar les. Poden estar-s'hi 72 hores. Un dels primers turistes que hi ha estacionat és el francès. Destaca que és una àrea "nova i molt neta" i valora, sobretot, que es troba al costat d'una zona esportiva. A més també creu que es troba situat en un punt estratègic ali a prop de l'aeroport, ja que ha d'esperar que arribi la seva parella.El Bages ja hi ha una. Si bé s'hi treballa des del 2010, el conseller de Turisme del, explica que aquest tipus de turisme encara no és "significatiu", però estan treballant perquè cada vegada tingui més presència oferint més espais. De fet, hi ha. De les catorze existents, n'hi ha vuit amb la majoria dels serveis, com ara. "El que volem és que la majoria de municipis n'acabin tenint", explica Mata. Des del Consell han detectat que el tipus deés sobretot familiar o en parella, té entre 35 i 65 anys i arriba majoritàriament de Catalunya o també de l'Estat.El 2019,va assolir la xifra històrica de 2,7 milions de visitants. Enguany, les previsions apunten que el monestir arribarà als 2 milions. La idea de Mata és que part d'aquests turistes que arriben al Bages atrets per la muntanya, també puguin conèixer altres punts del territori que són de gran interès. Més enllà de Montserrat, el Bages destaca per laque ofereix la, els atractius que conformen el, elde Manresa, lligat a la, però també altres punts com les mines de sal de. "Creiem que el turista d'autocaravanes busca rutes més alternatives, que els permetin trobara nivell patrimonial, natural o gastronòmic. Amb aquestes àrees el que fem és acostar-los a aquests atractius que potser són en municipis apartats de les grans rutes", apunta Mata.Fent aquesta feina d'ampliació del nombre d'àrees d'autocaravana repartides pel territori, el conseller de Turisme creu que això també ha de servir per "desestacionalitzar" l'arribada de visitants fora dels mesos d'estiu.a la comarca es fan moltes activitats, ja siguin de caire esportiu, com curses, o de tipus cultural. Per manca d'infraestructures, el conseller explica que ara molts dels que arriben en autocaravana. Mata pensa que si se'ls ofereixen serveis "poden aprofitar per quedar-se durant els caps de setmana o els ponts llargs durant tot l'any".A Osona ja fa cinc anys que treballen per atraure aquest tipus de turisme. Actualment hi ha dotze àrees habilitades a municipis com(L'Esquirol) i la previsió és que en un futur se n'hi afegeixin més. "Aquestes àrees funcionen i cada cop s'intenten oferir més serveis perquè siguin més agradables; algunes fins i tot hauran d'augmentar les places perquè en moments puntuals s'omplen i això vol dir que estem anant pel bon camí", explica la tècnica de Turisme del Consell Comarcal d'Osona, Sandra Fumanya. Totes elles tenen entre 5 i 20 places, amb aigua, electricitat i estan a prop de nuclis urbans. En el cas de Cantonigròs, per exemple, l'usuari ha de pagar 5 euros per vehicle i dia per fer-ne ús i funcionen amb una aplicació de mòbil on s'ha de fer el registre. "Fa uns anys ja hi havia una demanda d'aquest tipus instal·lacions i amb l'adequació de les àrees n'han vingut més perquè és una àrea segura, habilitada i amb condicions per fer una estada a la comarca", assenyala.Durant la pandèmia van viure un boom de reserves de turisme de proximitat a causa de les restriccions, però aquest estiu han notat una baixada. Malgrat tot, sí que han experimentat que durantés quan més funcionen i ho atribueixen, en bona part, al fet de tenir diferents àrees repartides per la comarca. "La gent repeteix i va fent rutes per descobrir els diferents municipis on n'hi ha", detalla. Segons la tècnica, amb els anys han vist que aquest és un turisme estratègic que ajuda a desestacionalitzar el turisme i que també enriqueix el territori, perquè un cop pernocten a les àrees també compren productes locals i fan activitats. Creu quei que cal seguir desenvolupant noves activitats per retenir encara més aquest públic.En aquest sentit, assegura que són turistes que "van amb la casa a sobre" i que, sense aquestes, no s'acostarien a la comarca ni s'allotjarien a un hotel o un càmping. De fet, a les àrees autoritzades només s'hi poden quedar dues nits. "El que vèiem abans és que no utilitzaven els càmpings i aparcaven a qualsevol lloc, amb 'influencers' fent-se fotografies en llocs que també eren perillosos". Del que es tracta és d'oferir espais habilitats i segurs on deixar el vehicle i pernoctar i evitar que puguin accedir en vehicle en espais naturals o paratges per protegir l'entorn.Altres punts on funciona molt bé és al Berguedà i, concretament, la dedestaca com una de les més equipades. Es tracta d'un espai per a catorze vehicles, amb servei d'aigües, electricitat i un espai tancat on, ja que el municipi funciona amb el sistemai no disposa de contenidors en superfície. A diferència del Bages, la distribució de les dotze àrees va ser planificada a nivell de tota la comarca i es van decidir les capacitats i serveis segons la dimensió de cada municipi.El conseller de Turisme del Berguedà i regidor de Gironella,, explica que han detectat dos tipus de públic que arriba a les àrees segons la procedència. Un que anomenen sènior jubilat, que arriba entre setmana i que prové dei un altre de cap de setmana, eminentment local i molt més nombrós. Es tracta d'un públic "itinerant", explica Vall, que no passa el cap de setmana sencer en una àrea, sinó que fan una. "Volen arribar fins a, però potser passen la primera nit a Gironella i la segona a, i allà aprofiten per anar al museu de les mines, per acabar al seu destí", explica el conseller. Vall explica que d'aquesta manera, l'impacte que deixa aquest turisme, també és "molt més divers". "Sí que és veritat que acostuma a ser un públic que deixa menys diners en el tiquet, però arriba a molt més territori", explica.Ara mateix l'àrea de Gironella està en obres perquè s'ampliarà amb dues places més i també s'està reformant l'espai exterior amb una zona de bike tail i unaque se suma a la pista de pàdel i la piscina que hi ha a prop. Vall explica que el turista que arriba en autocaravana busca que les zones disposin de serveis i activitats per fer a prop. Precisament, un dels usuaris de l'àrea és en Matías, pare d'una família deque preveu acabar el tram final de vacances en autocaravana pel Berguedà. Explica que van conèixer l'àrea l'any passat i que aquest any han volgut repetir pels serveis que ofereix, sobretot per la facilitat d'accés a l'electricitat. "Quan viatgem a l'estiu sobretot busquem, perquè tenim un nen petit, i entorns de muntanya perquè puguem fer", apunta. En el seu cas els interessen més les àrees de caravanes en contraposició als càmpings perquè estan a prop de les poblacions. "Ens agrada anar als comerços de les poblacions, fer vida al poble, comprar-hi i anar als seus restaurant a menjar", explica aquest usuari.